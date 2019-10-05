一場反修例風暴揭出特區許多深層次問題，這個不奇怪，港府管治無能不是今日的事，新仇舊恨大爆發不足為奇。最令人難以置信的是，一直以文明理性自詡的香港原來遍地愚民，無知程度令人咋舌。

最明顯是爆眼女、太子站、新屋嶺等謊言竟有人信到十足十。爆眼女謊言隨着她千方百計阻止醫療報告曝光而不攻自破，曾一度人人模仿的掩眼風已不復再。一個謊言爆破，另一個謊言頂上，港鐵太子站打死人事件緊接其後鬧得沸沸揚揚。

然而，別說沒有一個「死者」家屬出來控訴，就連到底有多少人死也言人人殊，一時說十個，一時說三個，一時說七個，假得不能再假。網上此時又發瘋一般起哄，但凡屍體發現案都說成是警方殺人滅口，最經典是一名九月六日從家裏出門後失蹤的婦人，其屍體十日後於將軍澳被發現，失蹤時間顯然同8‧31太子站事件完全無關，但依然有網民硬將兩者混為一談，令人嘆為觀止。

好了，太子站謊言隨着警方和消防不斷澄清，騙無可騙，又爆出新屋嶺輪姦案取而代之，但同樣地，沒有受害者或家屬站出來指控，更無反對派議員開記招聲討。沒有受害人、只有加害人的輪姦案終究難以持久，現在已不好意思再提。本來，警方向蒙面黑衣人開槍正好用來大做文章，卻因為種種原因鬧不起來，不知未來又有甚麼謊言接力登場呢？

走筆至此，看到林鄭率眾宣布《禁蒙面法》實施的新聞，反對派絕非省油的燈，他們事先張揚必會攬炒，勢必煽動更多年輕人以身試法，香港仍然不得安寧，特區沉淪已成定局。難得大班無知愚民仍歡呼叫好，渾然不知自己已成中美角力的棋子和犧牲品，香港人反智若此，實在可悲。

香港之所以暴亂不絕，根本原因是中國國力騰飛，嚴重威脅美國霸主地位，美國遂利用香港這個中西混雜之地搞亂中國。山姆大叔慣於做世界一哥，不容臥榻之旁有人鼾睡，中美終有一戰不難理解，奇就奇在香港竟有這麼多人望自己國家死，奉老美為親爹。每次暴亂都見美國旗飄揚，暴民高唱美國歌，簡直不知羞恥。

美國急欲重演當年美蘇冷戰將蘇聯解體一幕，不過中國早非吳下阿蒙，國力與當年蘇聯不可同日而語，根本不可能輕易被撼動。觀乎中央毫不避諱將香港暴亂的新聞如實在內地報道，就知美國欲借香港「火燒連環船」的詭計行不通。暴亂之火至今燒不到內地，香港只是搞死自己而已，明乎此，仍有這麼多港人如喪屍走上街頭自相殘殺，怎能不令人慨嘆香港愚民氾濫成災？