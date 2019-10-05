反修例引發的社會動盪繼續震撼市民的心，但似乎沒有大大的喚醒特區政府需要主動和積極地挽回頹勢，老是被動式地應對社會動盪，為何不能在劣勢衝出新局面？是不是想及現屆政府尚餘兩年多的管治，落雨收柴式的拖完這段日子？被市民看到不積極的態度，怎能交託責任去再闖新天！

在何處跌倒就由何處翻身，特區政府在《逃犯條例》修訂工作上的閃失當然需要好好檢討，但幾個月來為何處處被動，解釋的說話講得一清二楚，卻往往效果不佳，或遭移花接木，變成不利政府的言論。問題十分明顯，是政府的文宣工作失效，沒法把政府要說的話注入民心。

反修例抗爭一開始，當局的文宣工作已徹底失敗，反觀抗爭群組的號召效應，一呼何止百應，簡直萬應，把政府的部署打亂打斷，每每糾眾衝擊都有響應，這點就是政府在文宣工作上需虛心學習的地方。

市民打開政府網頁看政策內容或了解當局解釋有多少點擊？慘不忍睹的少，但這些網頁設計與內容，十年如一日，阿伯都提不起興趣點擊下去，那怎吸引年輕人利用閱讀網頁內容去了解政府施政？不要以為問責局長每星期寫網誌就會有好收成，長篇大論，有初步認識的嫌它長，不了解政策的怕它煩，也是離不開一個悶字。

要制勝一定要令人耳濡目染，主責文宣工作的官員要向反修例群組學習，取其長補己短，為政策局重新設計網頁，針對年輕人的閱讀習慣和喜好，讓上年紀者一看就明白，設計與長者互動的功能，增加深層次的灌輸效果。

對年輕人更需要切合他們的閱聽習慣，要簡單也要圖像化，每當有新資訊就有推播提示，加設意見回饋功能，讓年輕人發表他們的想法，吸納這個年齡組群的意見，更有傳輸效果。以特區政府倡導資訊科技這麼多年，不要告訴市民連這些基本貨色也搞不到。