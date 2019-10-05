十月一日，有警員槍傷了一名黑衣人，示威者馬上將訴求升級，口號再創新猷，高呼：「解散警隊，刻不容緩」，聽了讓人忍俊不禁。情形就如一幫傻子在黑夜趕路，行走不便，便抬頭對着漫天星斗，高喊「馬上解散星群，破除黑夜，還我亮天」一樣荒謬。日前本欄提出新論，說「民之難治，以其智低」，如今看來，可以信焉。

有天空就有星群，在正常黑夜中抬頭可見，是消失不了的，等於現代城市必然有警隊，是不可能解散的。示威者提出這等訴求，只會愈來愈讓人覺得荒謬，使整場運動變成鬧劇。這就是筆者一直認為，Be Water抗爭方式的必敗之由。整場運動沒有具才智的主腦規劃，大家互不統屬，只要有誰提出的主張夠「出位」，能眩人耳目，就容易惹來附和者眾，卻不必細問是否合理可行。

觀乎這場反對修訂《逃犯條例》運動，姑且不論其初心對否，單說可行性，只有最初提出的訴求勉強合乎道理，就是要求撤銷修例和特首林鄭月娥下台。換作我是林鄭，又假設我十分戀棧權位，最需要擔心就只是在運動初期，其時示威者的訴求相對合理，訴求合理中央就有可能會滿足他們，我便有下台之險。

但不久之後，示威者的要求已由合理變成不合理，例如撤銷所有示威「義士」的控罪、馬上實行雙普選等等，這些都是近乎不可行的。而訴求愈不可行，管治者便愈發安心，因為既然沒有可能滿足你，就不必費心遷就，只消一味打壓下去便是。

到今天，提出雙普選、成立獨立調查委員會等訴求已經變得落伍，新口號是要解散警隊，還說刻不容緩。這類要求恐怕荒謬得就連外部勢力領頭人，例如美國總統特朗普、台灣的蔡英文等人，都會覺得可笑。

此時更能從心底裏笑出來的，或許是林鄭月娥，她的權位可保矣。