反修例風暴愈演愈烈，有人埋怨示威者蒙面掩飾身份進行暴力衝擊行為，令執法者難將之繩之以法。一班建制派人士聯同多名立法會議員成立「禁蒙面法推動組」，促請政府盡快訂立《禁蒙面法》止暴制亂。

消息一出，反對派如喪考妣，表示若推行《禁蒙面法》，警暴事件出現嘅數量可能更多。民主黨主席胡志偉形容引用《緊急法》立《禁蒙面法》，就好似「食砒霜杜老虎」，林鄭以為可以杜死當前亂局，但最終只會杜死香港。民陣召集人就警告，立法阻止唔到市民上街，甚至會激起更突如其來嘅抗爭；而民間記者仲激，指政府推《禁蒙面法》試圖恐嚇港人，做法荒謬，佢哋警告林鄭若強推惡法，必定會以流血革命告終，真正令香港「攬炒」！

《禁蒙面法》能否止暴制亂，目前言之尚早，不過，從反對派嘅激烈反對，可見有關法例擊中其要害。有學者便指出，口罩、面具並不只是隱藏身份這麼簡單，威尼斯幾百年前嘅法律，已指出戴上面具嘅人容易出現無政府主義傾向。在漫畫世界中，例如蝙蝠俠、蜘蛛俠，都係要戴上口罩或面具才變得神通廣大，一除下即刻打回原形，同老朽一樣平平無奇。

由此可見，蒙面有心理效果，就係令人有一種虛假嘅脫胎換骨幻覺，一蒙面就好似食咗大力菜咁，立刻活力四射，堵路挖磚輕而易舉，砸毀港鐵入閘機如有神助，對住差人，一把傘舞到好睇過黃飛鴻，總之，一蒙面立刻化身成替天行道嘅大俠！

呢！網上流傳一則口罩故事：有位黑衣示威者一直當差佬冇到，粗口辱之，飛磚拋石，擲鐵枝如擲飛鏢，又丟裝有腐蝕性液體嘅玻璃樽，令好多差佬受傷。直到被捕一刻，佢依然勇武，咒罵黑警全家入地獄！誰知口罩一除，佢全身發抖，變咗鵪鶉，去到警局仲好有禮貌咁問：「阿Sir，我可唔可以去廁所呀，唔該！」阿哥，口罩原來真係有魔法，口罩一除，原來真係玩完！