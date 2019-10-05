烏克蘭近日因為捲入特朗普彈劾風波而登上熱搜榜，聲勢掩蓋了國內另一場政治危機，那就是烏東和平談判問題。自從澤連斯基上台，基輔與莫斯科便極速結束了冷戰，澤氏跟普京通了兩次電話後，就上演了一幕感人肺腑的歷史性換囚。不過，控制着烏東的親俄武裝分子一直是烏克蘭的心頭大患，他們致力分裂國家，獨立出去，五年前的一場戰爭導致了超過一萬三千人死亡，基輔該如何收復失地？

澤連斯基似乎已經放棄了這個目標，退而求其次，打算向分離分子下放自治權，以換取重奪烏俄邊境的控制權。這令大部分烏克蘭人非常疑惑：到底我們該支持還是不支持呢？看似向和平邁進一步，但這樣做豈不是等同向俄羅斯投降嗎？豈不是背叛了死去的同胞嗎？

在法國、德國和歐洲安全合作組織（OSCE）的監督下，烏俄兩國在五年前於白俄羅斯簽署了停火協議，雖然有效令局勢降溫，但零星的戰鬥依然繼續。於是在兩年後，當時的德國外長提出新方案，建議在烏東地區舉行自決公投，立為自治區。然而，這只不過是一種政治的委婉詞，從普京積極支持舉辦公投的態度可以見到，新方案象徵俄方的勝利，代表親俄武裝獲得控制烏東的合法性，成為一個像蘇聯時期的衞星國家。

基輔有甚麼得着或回報呢？為了說服群眾支持和平談判，澤連斯基開出了條件，就是俄國的軍事力量必須撤出烏東，否則不會展開公投。話雖如此，他已迫不及待與普京見面了。法德烏俄元首峰會近在咫尺，這個前喜劇演員究竟有沒有能耐與政治強人較勁，實在不容樂觀。烏克蘭人對此亦憂心忡忡，生怕澤氏無法守住紅線。普京大可以虛與委蛇，假意應承撤出烏東，甚至耍賴說俄方在當地根本沒有軍事勢力，反戲澤氏一把。加上法德欲強行擺平此事，盡快與俄復交，烏克蘭恐怕要硬啃一個不公的談判結果。