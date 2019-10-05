新一年度的施政報告，將於本月十六日上午在立法會大會發表。可是人算不如天算，報告能否如期發表，內容又是否適切，不得不令人關注。何況本屆政府第二份施政報告，早已被反中亂港勢力打得支離破碎，慘淡收場，名副其實的「壽終正寢」。施政報告長達三百二十二段的長文早已灰飛煙滅。而與施政報告承接的財政預算案中的七百八十億元與民生密切攸關的公共工程開支，都因反對派的政黨和議員掀起反修例的反中亂港暴亂而胎死腹中。

發表施政報告的立法會會議廳能否完成復修使用，尚是未知之數。即使會場可以使用，也難保暴力示威不再衝擊破壞。環看如今政府的弱勢，看不到任何可靠的保證。

另一方面，經歷了長達近四個月的暴亂，仍未看到遏止暴亂的勢頭。「止暴制亂」是當前政府最重要的施政考驗。倘特區政府無法盡快「止暴制亂」，全港市民仍長期處於動盪不安的水深火熱之中，還奢談未來一年如何施政，是否有點「何不食肉糜」的「堅離地」？

古語云：「治亂世，用重典。」可是特區政府最高層還不肯面對現實，還不肯承認香港「亂世」的情況和本質，還如鴕鳥般埋首沙堆。對談會結束後特首被圍四小時才能離場，在對談會上敢言的市民被網民起底圍攻，政府還說「對話已取得良好效果」，自欺欺人。

正正由於特區政府沒有對這場持續一百多天、且不斷暴力升級惡化的暴亂作出正確的解讀和判斷，作出準確的形勢分析和正確的對策，拖延應用克敵制勝的各項有效管治措施和法律工具，使行政長官林鄭月娥說「依法止暴」成為空話，令「法治」的最寶貴核心價值淪喪。從而使暴徒囂張，暴力不斷升級，暴亂黑手公然踐踏政府法令，大搞非法集會及遊行，隨之便是全面開花的、無差別的打、砸、燒、塞的暴亂，將全社會推入和平時期的城市戰爭狀態。

儘管中央政府早已透過不同層次的政府部門、不同層級的官員、不同形式的發文發聲告誡，指出香港現時這場過百天的暴亂是一場如假包換的港版「顏色革命」，美國是最大的境外黑手，黎李陳何「三公一乸」是最大的境內黑手，港獨分裂勢力為虎作倀，勾連台獨取得公開和秘密的大量支援，策劃、煽動、組織、指揮這場顛覆及奪權性質的暴亂。可是，特區政府最高級抓住權柄的官員卻對這場你死我活的敵我鬥爭噤若寒蟬，顧左右而言他。

從政府在月前仍以為用透過做施政報告諮詢公眾的公關安排，便幻想可以調校公眾的情緒、降低公眾對政府的不滿，從而達到暴亂降溫的目的，便可見政府幻想不用旗幟鮮明地依法止暴制亂進行堅決對敵鬥爭的庸政思維了。

持續不停的血腥暴亂正告人們，止暴制亂是一場敵我分明的、你死我活的戰爭。特區政府若不能打贏這場戰爭，就會輸掉民心，更不要再奢談來年度的施政方略及工作計劃了。