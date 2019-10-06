世界視線：伊朗謀篡奪軍權　掀伊拉克示威潮

伊拉克反政府示威持續，至今已造成數十死過千人傷，政府實施宵禁令，網絡被大規模封鎖，結果卻激發更多人上街湧入巴格達。總理馬赫迪為求平息民憤，已宣布盡快改組內閣，實屬明智之舉。因為一個與民為敵的政府，擺在眼前的只有兩個選擇，就是「被人民推翻」或「自行內部改革」，而前者的政治和經濟成本一定比後者高。在事情尚未不可收拾之際，執政者及早鋪設下台階，消除民憤，才是明智之舉。

反政府示威的原因，一般包括反對貪腐、失業率高、競選承諾未兌現等，但今次伊拉克亂局的起因有一個不同之處，就是它竟由一位人民英雄所引起。上星期，攻打伊斯蘭國的功臣、反恐部隊將官艾沙迪遭總理調職貶謫，激發民眾強烈反對，他們在社交網上貼出「我們都是艾沙迪」聲援，這股怒火最終演變成反政府暴潮，一下子將國內所有深層次矛盾爆發出來。

調職風波背後牽涉一場外國勢力派系角力，由於艾沙迪拒絕靠邊站，因而成為他人的眼中釘。他領導的伊拉克特種作戰部隊（CTS）由美軍一手訓練和培養，被視為親美勢力的中堅分子。但與此同時，伊朗的準軍事組織「人民動員」亦積極擴張勢力，推動驅逐美國的議程。四年前，艾沙迪單憑二百五十人兵力收復一個重鎮，威震全國，卻因拒絕伊朗民兵的支援而種下不解之仇。他堅持一個原則：如果我接受了非伊拉克人的幫助，史書就不會說勝利是屬於伊拉克人了。這不只是他的心聲，也是人民的心聲。然而，馬赫迪近日卻在「人民動員」的游說下奪了艾沙迪的虎符。因此，今次伊拉克全國示威，除了表達對民生的不滿，亦宣示伊拉克人下定決心，拒絕伊朗的外部勢力入侵。

當地人認為，艾沙迪的去職象徵愛國者遭政治迫害，伊拉克部隊分崩離析，軍權逐漸移交「人民動員」，群起上街實屬應有之義。也許伊朗的執政者對此也有點始料不及，人民表達出如此堅決反伊朗的決心，德黑蘭的伊拉克篡權計劃，暫時惟有擱置一旁。