功夫茶：治安毒瘤冇人理　南亞又一村任起

最近電視機成日播隻歌仔《這是我家》，唔知有幾多香港人有共鳴呢？暴徒搞到香港七國咁亂，市民有得移民就梗係冇鞋挽屐走啦，但另一邊廂，又有好多人恨嚟香港喎，大家走去深水埗、油麻地同埋旺角一帶，分分鐘聽到南亞版《這是我家》，唔理係印巴孟加拉、北漏棟奶，將成條街當自己屋企唔怕拉！

南亞幫、假難民來自五湖四海，好多人用酷刑聲請賴死唔走，香港豆腐膶咁細，就嚟畀佢哋搞到陸沉，深水埗好快淪陷，通州街天橋底霸佔公眾地方起「南亞村」木板屋，搞到烏煙瘴氣，當局收好多投訴但係歎慢板，等啲人搬晒竇，遍地開花先嚟拆，「村民」老早分散晒喺附近起新村，近排喺油麻地出現咗個「南亞又一村」，本報《探射燈》獨家專題報道，讀者睇到話大開眼界。村裏面最少有五間木屋，每間內籠仲可以分為「睡房」、「偏廳」同埋「浴室」，真係嘆為觀止。

唔使有錢都可以住「又一村」，夠惡就得㗎喇，呢度啲住客非奸即毒，藏污納垢，搞到滿地垃圾及針筒，衞生同治安都係世界級……咁惡劣。附近街坊提心吊膽，諗住地政總署貼上清拆限期通告，好快可以甩難，點知喺七月中發出嘅通告，要求九月中之前遷出，中秋過咗，重陽到埋，過晒期都未見嚟清拆，附近另一條南亞新村亦係同樣情況，七月叫拆，依家拖到十月，唔知使唔使等到明年清明，街童遙指又一村，啲廢官先識路嚟拆屋啊？地政總署回覆話會繼續配合跟進行動，適時參與跨部門聯合行動喎，乜嘢叫適時啊，依家叫你起屋動土要擇吉時咩，要拆就拆啦，講咁多爹做乜春呢？

就係因為廢官狗噏當秘笈，南亞幫肆無忌憚，霸地起屋，搶劫販毒搵快錢，本報講咗好多次佢哋係治安大毒瘤，但係政府唔理，等佢哋坐大，最近仲勾結埋示威暴徒，政府一話實行《禁蒙面法》，佢哋借頭借路話衝擊中資機構，實際係趁火打劫，當街當巷撬閘打爆櫥窗，破壞通訊商舖頭，擸走啲新款手機，嚟緊呢幾日睇怕又會借機會落手搵食。前排幾次示威衝突都見有南亞仔出手幫黑衣軍，兩隻毒瘤合體，殺傷力真係核彈級，唔止炸散香港，好多人被佢哋啲輻射感染到變成喪屍，搵無辜市民攬住死。

香港不嬲都係難民天堂，政府最鍾意養狗咬自己春袋，成個社會已經畀暴徒搞到五勞七傷，依家南亞惡犬學埋漢奸黎嗰招「趁你病攞你命」，特區嗰班戇狗狗官唔識死，係都唔肯拆晒啲南亞村，真係畀人拆祠堂都唔抵可憐！