正論：黃蜂之窩何堪再捅　內外夾擊香港堪憂

黃台之瓜，何堪再摘。禁蒙面法終於實施，無奈不但未能止暴制亂，香港反而陷入回歸以來最黑暗一夜，蒙面暴徒在全港各區打砸縱火，瘋狂破壞，鐵路全面停頓，政府建築物及商舖被燒毀，全城火光熊熊，到處滿目瘡痍。暴亂延至昨日，繼續有大批蒙面暴徒上街，無法無天。至此，人們不得不承認禁止蒙面來得太遲，變成多此一舉，就像捅穿蜂窩一般，令矛盾更加一發不可收拾。

希望愈大，失望愈大。港府在暴亂持續四個月後終於引用《緊急法》推行禁蒙面法，原意是藉着專門法律止暴制亂，讓暴徒失去面罩保護不敢為所欲為，人們也對有關禁令寄以厚望。很可惜，暴徒的瘋狂行徑已經證明一切，禁蒙面法錯過最佳推出時機，形同虛設。須知星星之火可以燎原，所有亂象必須消滅於萌芽狀態，偏偏林鄭政府四個月來無所作為，一味使出拖字訣，如今為時已晚，回天乏術矣。

可以看見，禁蒙面法一出，不但沒有阻嚇力，反而激起更大民憤，暴徒更加瘋狂。情況就如拆除蜂窩，用棍子一捅再捅，憤怒的毒蜂不空群而出才怪。事實上，有關禁令的最高罰則不過入獄一年及罰款二萬五千元，相對於最高入獄十年的暴動罪，前者無疑不痛不癢，猶如無牙老虎；加上暴徒有反對派、外部勢力和縱暴市民撐腰，肆無忌憚，益發瘋狂。反觀警方執法綁手綁腳，至今仍然以驅散為主，有禁令和無禁令根本沒有分別。昨日依然有大批蒙面暴徒到處破壞，又有大批蒙面市民縱暴支持，警方完全不敢執法，遑論一招解決。

顯而易見，禁蒙面法淪為「不反對通知書」的翻版，暴徒視如無物，縱暴市民刻意抵抗，形同廢紙。這都怪港府拖延治理，直到病入膏肓才藥石亂投，時機錯，方法錯，怎麼可能不是愈止愈暴、愈制愈亂？打個比喻，醫生不為重症病人開刀切除毒瘤，而是一味「揼症」，用這款藥不行轉另一款，打這口針無效再打另一口，結果病人被弄個半死，毒瘤非但好不了，而且愈養愈大，最終只有一命嗚呼。

屋漏偏逢連夜雨。正當香港陷於彌留之際，一場更急更勁的風暴直撲而來，隨時成為壓垮港府的最後一根稻草。新一輪中美貿易談判即將於月中展開，美國總統特朗普磨拳擦掌，毫不忌諱將香港反修例暴亂當成談判籌碼，一時要求國家主席習近平「人道地」解決香港問題；一時又說只要貿易談判取得進展，會對香港示威保持沉默，毫不掩飾美國就是這場暴亂的幕後黑手。白宮經濟顧問庫德洛沾沾自喜預告，貿易談判或有驚喜，特朗普更矢言要同中國達成對美國有利的貿易協議，未來香港局勢之兇險，不言而喻。

香港身處中美兩個大國之間，又有長期中西混雜的歷史背景，向來是反華勢力橋頭堡，反修例風暴在中美激烈碰撞之下爆發，不以人的意志為轉移。美國的如意算盤打得很響，企圖以華制華搞亂中國，不戰而屈華之兵。君不見，除了特朗普將貿易戰同香港局勢掛鈎，美國參眾兩院又藉着《香港人權與民主法案》說事，民主黨總統參選人沃倫甚至揚言，若中國在香港使用武力鎮壓，考慮凍結中國國家、官員和公司的資產制裁。連馬來西亞總理馬哈蒂爾也來攙一腳，竟要求林鄭月娥辭職，這就難怪英國和其他歐洲國家更不放一國兩制在眼內，個個面目猙獰，爭相指手畫腳。在美國指揮大棒一揮之下，一犬吠影，百犬吠聲，夾擊中港之激烈，形同政治上的第三次世界大戰。反修例風暴到底何時平息，怎樣平息，盡是掌握在外部勢力之手，寧不悲乎！

在內憂外患之下，無能港府遭受滅頂之災，事有必至，理有固然。可以毫不誇張地說，單憑一條禁蒙面法，別說止暴制亂，連止咳也不能，更何況香港人放縱慣了，自由慣了，突然一刀切禁止所有人示威蒙面，必然激起極大反彈。治惡菌必須用重藥，否則只是徒勞，情況就如當年沙士爆發，港府不斷叫人戴口罩和洗手，但感染人數不斷上升，正是用錯方法之故。放諸今日亂局，與其拘泥於是否禁止蒙面，不如集中使用暴動罪這條法例，惟有將所有被捕暴徒控以暴動罪，法庭予以重判，禁絕「警察拉人、司法放人」這荒謬一幕，止暴制亂才實現可期。否則無辜市民只能繼續無辜，受害商戶只能繼續受害，香港只能淪為徹徹底底的死城。

當然，蛇無頭而不行，外部勢力再兇狠，也要有帶路黨扶持。香港要重出生天，必須將所有帶路黨一網打盡。壹傳媒黎智英既為「叛國禍港四人幫」之首，狂言「為美國而戰」，不僅在五年前佔中出錢出力，五年後同樣赤膊上陣，此叛國禍港漢奸不除，香港無日安寧。港府恐洋懼外、充斥無間道也就罷了，堂堂一國要導彈有導彈，要大炮有大炮，難道也要懼怕黎智英之流？香港淪落到今日的田地，說到底是港府姑息養奸、中央放任自流的共業。