神州觀察：精日行徑禁不止　立法懲奸待何時

四川南充市一名戚姓男子近日涉嫌在網上發布「精日」及侮辱參加十‧一閱兵的官兵等言論，引起大批網民強烈憤慨。一個中國人在中國領土上為日本軍國主義招魂，明目張膽地做漢奸，這已不僅僅是個人質素的問題。如果當局依然沒有立法嚴懲這種劣行，中國人做漢奸的民族劣根性只怕難以根絕。

據報戚男在網上發布的精日言論，包括以「我和我的大日本帝國」嘲諷內地電影《我和我的祖國》，並針對十‧一閱兵儀式發表不當言論。雖有網民提醒，他仍肆意侮辱參加閱兵式人員。警方因此根據《治安管理處罰法》之規定，依法對其作出行政拘留七日的處罰。此外，江西贛州警方亦通報一名十八歲肖姓大學生，向境內外精日群體和其他犯罪分子倒賣公民個人訊息而被拘留。

事件再次暴露出，精日現象在內地依然猖獗。近期以來，持續有青年在散布精日言論，拍侵華日軍軍裝照片，並侮辱咒罵自己的同胞，在網絡上激起不小的輿情風波，就在十‧一前夕，湖北、安徽、遼寧、江蘇等地警方亦曾聯合採取行動，拘捕一批精日分子和為精日群體提供服務人員。

所謂「精日」，又稱「精神日本人」，他們對日本軍國主義極端崇拜而仇恨自我民族，以自己是中國人為恥。說白了，就是漢奸敗類！而漢奸又豈止是精日，亦可以是「精」所有西方反華敵對勢力。

精日言行屢禁不絕，亦與西方列強長期圍堵遏制中國有關。中美貿易戰開打一年多以來，內地社會就一直有聲音認為中國必敗，呼籲對美妥協投降的言論也一直甚囂塵上。與此同時，香港亦爆發挑戰中央權威的暴亂，已被內地官方認定為漢奸的「叛國禍港四人幫」黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁，公開賣國求榮，游說西方國家制裁香港，令香江陷入腥風血雨的最恐怖時期。在此背景下，內地隱藏的各類漢奸，自然要跳出來遙相呼應。

也許有人認為，精日屢罰屢犯是因為處罰太輕，其實不然，因為如果根據治安法例，對於精日言論甚至連拘留都是牽強附會。要嚴打精日及類似的漢奸言行，惟有從立法層面進行。事實上，○七年就有社科院學者要求全國人大制訂《懲治漢奸法》，可惜最終石沉大海；近年也有多位全國人大代表聯名提交議案，呼籲立法嚴懲精日行徑。可見，為那些嚴重傷害中國人民感情和民族尊嚴的漢奸言行，早日劃出法律紅線已成社會共識。

當今神州，漢奸從來未曾絕迹過，特別是國有大事，必有漢奸作亂。尤其在美國持續對華施壓、香港暴亂愈演愈烈之際，未來必定會有更多漢奸現身。立法懲治漢奸，已是刻不容緩！