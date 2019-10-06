在路上碰到讀者，他問我，為甚麼近日寫的文章是悲喜交集？

喜，是因為形勢有變化。特區政府、中央政府一開始時懵然不知所措，進退失據，結果暴亂不絕，開始不受控制。但如今至少中央政府也清醒過來，支持特區政府平亂。

悲的是知道要止暴制亂，特區政府還是不願盡力，對警方執法行動束手束腳，對暴民的暴行不敢譴責，就算譴責，也是說了便算，全無相應行動。而中央政府對特區政府是支持，卻不督促，致使暴亂擴大，遍及各區，暴力也升級，衝擊社會各個方面。

特區政府是有法不依，面對非法示威暴亂卻軟弱無力，使人懷疑政府高官不是投降派，便是暴民的同路人。以特區政府的資源條件、法律支持，非法示威和暴亂為甚麼不能及早鎮壓消滅，反而再生枝節，把眾多的大學生、中學生捲入，摧殘香港的法治與道德秩序。即使有外力組織策動，在中央政府的支持下，特區政府怎會窩囊如此？

看着大好止暴制亂的時機失去，並看着破壞與顛倒社會體制與人心的暴虐失控，怎能不從喜轉悲呢？怎能不對任何好轉迹象深深寄望呢？

我不是香港一些精英，包括我的同學、同事、朋友那樣，為了反共不惜是非顛倒，以至認賊作父，或隔岸觀虎鬥那樣，喝着紅酒在東指西點，表露出他們資產階級或小英國人、小美國人的輕浮心態。

悲喜交集，是因為我珍惜香港幾代人辛勤建設的成果，因為我濃厚的鄉土情，香港和內地是我們鄉土的不同層次，一樣重要。也因為我擔心下一代的未來，在打砸燒、任意妄為之後，他們怎麼辦？從政？移民？「顏色革命」成功的地方，破壞的是全社會，但最終受害的是年輕人，因為他們還有幾十年的生命要拚搏，也不易拚搏。

即使受破壞較少的台灣，年輕人的現況與前途如何？投票可投台獨，但打工還要到他們政治上被教導為鄙視、憎恨的中國大陸。香港年輕人反共反中比台灣年輕人更極端，止暴制亂之後他們都會棄學來從事甚麼呢？「攬炒」香港打擊他們父母的生計，最後還是要家裏養？家裏無力養，便偷渡到台灣嗎？

香港現時進行的不是革命，因為沒有目標，沒有革命的基礎，香港群眾不是生活在水深火熱之中，參加者空言捨身屬童黨的謊言。若非一些教師、牧師、神父、社工和媒體替他們製造假象，慫恿他們去參與暴亂、攻擊警察、放火傷人，有甚麼深仇大恨、社會基礎來驅使他們去參與暴亂呢？這是製造出來的亂局，悲怎會不從中來？