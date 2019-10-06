狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞。反對派群起抗議港府實施《禁止蒙面規例》，這是其本性使然，一點也不奇怪，狗不咬人才不正常。但抗議歸抗議，他們始終提不出任何令人信服的理由，一味妖言惑眾，顛倒是非，恰恰反映他們智力低下，胡攪蠻纏。

反對派指摘港府做法違反憲法，邁向極權，於是乎既發表聲明譴責，又提出司法覆核，更發動連場暴力衝擊，鬧得遍地烽煙，人心惶惶。其實大家都知道，禁蒙面法早已通行國際，許多歐美國家都有相關法例，按照反對派的邏輯，豈不是說這些國家也是極權？當年港英殖民政府引用《緊急法》頒布多項法令，包括將三人以上聚集列為「非法集會」、警方有驅散集會的權力、禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語等，更可以毋須理由拘押犯人達一年之久。如今港府只是引用《緊急法》禁止蒙面示威而已，比過去軟弱得多、寬鬆得多，反對派卻如喪考妣，氣急敗壞，這豈止是雙重標準，簡直是精神分裂。

事實上，如果按照當年港英政府的標準，黑衣暴徒和幕後黑手固然早就被繩之以法，毒蘋果等不良傳媒也早就被取締，單是禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語這一條，就足以令其吃不了兜着走。由此可見，港府畏首畏尾，正是導致暴徒氣燄囂張、暴亂沒完沒了的主要原因，反對派反指港府「極權」和「暴政」，可謂天大笑話。老實說，如果港府真的是「極權」和「暴政」，反而可能是一件好事，起碼香港不會淪為恐怖城市，起碼市民出街不必提心吊膽。

最可笑的是那班黑衣曱甴，竟然自娛自樂，宣布成立「香港臨時政府」，果真是螞蟻緣槐誇大國。誰做「總統」？當然非漢奸黎莫屬。人類社會不斷發展進步，唯獨香港部分年輕人智力持續退化，可謂咄咄怪事。面對這群近乎白癡的動物，單單一條禁蒙面法又能解決甚麼問題。