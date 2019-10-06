政府前日宣布引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》後，學聯前副秘書長岑敖暉即時入稟申請司法覆核，質疑政府違反《基本法》，要求法庭宣告禁蒙面法無效，並申請對該法例頒布臨時禁制令，旨在阻止其如期實行，但高院即晚聆訊拒絕批出禁制令，反對派揚言接力挑戰。岑是五年前佔領行動骨幹分子，繼黃之鋒及羅冠聰後出手，顯示佔中的「大台」死灰復燃，在今次反修例暴潮擔當活躍角色，黃與岑都宣布參選區議會，顯然希望藉着政治局勢抽水。

十一月區議會選舉逼近，形勢對建制派非常不利，政府陣營不斷放風指若當日有混亂發生，便會延期投票。有分析指，泛民主派來勢洶洶，恐會大勝而回，不但摧毀建制政黨多年來地區工作的成果，更進而「佔領」區議會，取得特首選舉的選委百多票，實現反對派做特首的野心又邁進一步。

林鄭政府正為自己的犯錯而心急拆彈，但亂足四個月才推出禁蒙面法，姍姍來遲，政界反應是「遲做好過沒做」。林鄭害怕外國反應，還強說雖然引用《緊急法》，但不等於進入緊急狀況，只是現時情況合乎危害公共安全。但事實擺在眼前，近四個月出現超過四百場示威，逾千人受傷，包括三百警員，暴力不斷升級，燒港鐵砸商舖，更發生開槍傷人事件，勉強說不是緊急狀況，難免惹來自欺欺人的批評。而且學生佔被捕人士比例激增，反政府意識擴大至銀髮族，示威遍地開花，無日無之，特區實已到了存亡之秋。

引用《緊急法》有充分理據，只嫌未搔到癢處，除惡務盡，應該盡快禁制暴徒視為大本營的網站及通訊應用程式，以及拘捕幕後黑手，快刀斬亂麻才能及時止暴制亂。官媒已經點名批判黎智英是示威背後總策劃、「叛國禍港四人幫」之首，慶父不死，魯難未已，既已亮出尚方寶劍，不在此時斬妖除魔，還待何時？