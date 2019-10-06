林鄭政府宣布實施《禁止蒙面規例》當日，香港爆發自六七暴動以來所未見的大規模暴亂，暴徒在各區打砸縱火、瘋狂破壞，鐵路商舖遭受恐怖蹂躪，警員受襲，整個小島在燃燒。香港經此一役由盛轉衰，注定永遠沉淪。

被毀商舖包括中資背景的商店、機構、銀行，以及某大型餐飲連鎖集團食肆，後者受針對的原因是太子女發表過撐警言論，僅此而已，卻足以成為暴徒眼中千刀萬剮的死罪。這班暴徒批評禁止蒙面是打壓言論自由，但他們用暴力手段大肆破壞別人財物，懲罰所謂的「藍底」商舖，卻不是打壓別人的言論自由，還自稱這是替所有港人爭取民主，天下間最黑白顛倒之事，莫過於此。

從暴徒的「選擇性」打砸搶燒，可見這班人對內地有關一切極端仇恨，「黑警」固然是港產公安，必須除之而後快；港鐵因為配合警方執法而變成邪惡的「黨鐵」，活該大肆破壞；至於所有中資公司以至福建幫開設的商店皆是「共匪」侵蝕香港的罪惡，絕對不能存在。甚至乎，中環一名內地金融財俊僅僅因為說的是普通話，結果遭暴徒在眾目睽睽之下暴打，嗚呼哀哉！

這種針對特定族群的瘋狂行徑已到了喪心病狂的地步，活脫脫是法西斯和納粹主義，暴徒同種族主義恐怖分子無異。種族主義放諸全世界都是罪大惡極，絕對不能宣之於口，何況幹出如此暴行！然而，西方國家爭相對香港事務說三道四之際，卻從來沒有人指摘暴徒迫害自己族群的極端行為。西方之虛偽，有目共睹。

最可悲的是，暴徒自己也是黑頭髮黃皮膚的中國人，這不是他們不承認就可以改變的，已故流行天王米高積遜皮膚變白了，但人們會忘記他是黑人嗎？有些事情從DNA開始就已經注定，即使暴徒終日高舉美國旗唱美國歌，美國人也不會承認他們是自己人。更何況，內鬥內行，外鬥外行，中國人的劣根性在這些暴徒身上暴露無遺。沒由來的鬥個咬牙切齒，莫名其妙地鬥個你死我活，完全陷入失心瘋狀態，這種極端仇內的情況現今還存在於世者，就僅此一地而已！

不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。曾經閃爍一時的東方之珠變成漆黑一片，光輝不再，以後，不會有旅客再來，不會有外資敢來，正常做生意的人更不可能來，回歸廿二年的今天，香港終於死亡。

如果說暴徒年輕，容易被黑手煽惑利用，那麼在旁吶喊歡呼、拍手叫好，並為暴徒作出掩護的縱暴愚民和銀髮族又該當何罪？歷史會記下這黑暗一筆，愚民的所作所為必為後世所恥，遺臭萬年。