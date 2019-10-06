特區政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，目的在於阻嚇蒙面破壞社會設施的暴徒，不能蒙住面就任意妄為，到處放火，拆毀公共設施及各個港鐵站設備；同時在不蒙面下違法，警方亦易於追緝，警惕暴徒要為所作所為承擔後果。訂立禁蒙面法雖然有點姍姍來遲，但最少具有針對性，市民總期望引入新例可以換取社會安寧。

禁蒙面法訂立當晚，暴徒藉詞反對惡法，在各區號召集會抗議。入夜後在中環、金鐘、銅鑼灣、太古、沙田、大圍、大埔、元朗等多個港鐵站搗亂，更在九龍塘站外把大量雜物掉入路軌，迫令東鐵列車急煞停，幸沒有意外發生。暴徒更在各區游走，破壞店舖，火頭處處。

暴徒的暴行完全揭露他們的瘋狂無知，以為發動大規模破壞社會設施及放火，就會迫令特區政府改變引入新例，簡直是貽笑大方。暴徒的惡行更會令市民反感，再深深地印證需要有針對性的新例去打擊，讓市民更感到禁蒙面法的急切性。今次暴徒專門攻擊港鐵站，各條路線都受到襲擊，港鐵已經表明後備零件不敷應用，各種設施復修會受限制，進一步的破壞只會更不利乘客，反對禁蒙面法又如何能爭取支持？

香港是言論自由社會，表達意見從來沒有受阻，過去的遊行示威又怎會蒙面戴口罩，因大家相信是會和平理性進行，但近月的反修例暴亂衝擊，每有集會遊行，無論是否獲警方不反對通知書，都會遭暴徒騎劫發動暴亂，真正希望表達意見的市民反而成為暴徒的背後彈藥，要揪出破壞社會元兇，最終要引入新例阻嚇及緝拿。

如果是堂堂正正，達義為先地為市民請命，那又何懼以真面目示人，根本不用介懷是否有新例，更不會受新例影響而不為公義去表達。看到暴徒在新例生效前幾小時的反撲，大肆破壞各種設施，禁蒙面法的推行實在刻不容緩。