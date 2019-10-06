特區政府訂立《禁止蒙面規例》，街頭烽煙更盛，繼十月一日之後，前日有警察再次用實彈射中示威者，今次中槍者只有十四歲，料想反對派又會藉此大做文章，乘機起哄。沒有人會希望香港繼續淌血，任何受傷事件都是不幸，筆者衷心期盼所有受傷者能夠早日康復。

不過，所謂「事有必至，理有固然」，若然反對修訂《逃犯條例》的亂事持續，不幸事件定必接二連三，包括警察要開真槍平暴，這是近乎無可避免的悲劇，除非暴亂分子能罷手，重歸理性。

筆者第一屆畢業學生構建了一個網上群組，當中亦有舊生是當警察，自從爆發反修例運動之後，師生之間、同學之間也有就此事交流，大家各言其是。在十月一日之前的幾天，突然有群組成員向當警察的舊同學作溫馨提示，說：「某某，局勢如此嚴峻，真有危險時，你就要開槍自保，畢竟自己的安全最重要呀！」這則留言亦得到部分舊生和應。

讀到這則訊息，使筆者懍然一驚，一葉落而知天下秋，那刻我才驚覺，香港局勢可能已到了真要用實彈平亂的地步。這群舊生都不是好勇鬥狠之輩，以往從不講出過頭話，他們如此提醒同伴，大抵是覺得「當差」的，生命安全已隨時受到威脅。

十月一日當天下午，我的好友轉傳了一則訊息給我，指示威者開始使用裝了鏹水的水槍射警察。我看了之後心內一沉，回答了一句：「示威者是在逼警察用真槍。」結果一、兩小時之後，便傳出了一名十八歲青年給警方槍傷的消息。

局勢發展，是示威者在逼警方一步一步將武力升級，他們若不停下來，悲劇定然陸續發生。我在此再誠心奉勸年輕人，生命誠可貴，當初運動的根本訴求其實已達到，政府已撤銷修例工作，其他要求可以理性地慢慢商量，千萬別把生命安全視作等閒！