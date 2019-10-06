日前中大學生圍堵行政樓，混亂間後門玻璃門被打破，牆身被塗鴉，校長段崇智到行政樓地下回應學生，有人向他撒溪錢，學生亦多次打斷校長嘅發言，段崇智「發火」拍枱，要求學生肅靜，重申尊重學生的言論自由，但大學不是做政治角力的場所。

有論者認為段崇智「有吉士」，敢當面糾正學生錯處，仲指呢啲先係育人者風骨云云。老朽為之失笑！堂堂一間中文大學，教出一班失智、反智嘅小學雞，是叫人心痛的！段崇智質疑學生既然要求面對面傾偈，但現場就見唔到幾多面，而係只見到面罩！校長既然指出學生戴面罩求對話係錯，係不尊重校長，理應叫學生「先除罩，後對話」！至於撒溪錢嘅學生，應記下其姓名學系以便追究其行為是否失當，是否要依校規記過，同時亦應逐其離場，皆因其不知尊重為何物，對校長作出如此行為，不過分嗎？「矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓」，大學生不是應該更懂得守規則嗎？唔好以為又祭出「學術自由」做擋箭牌，就可以無法無天「違法達義」！

學生仲好意思抬出「蔡元培」嚇唬校長，實在令人啼笑皆非！老朽恐怕佢哋冇讀過蔡元培就任北京大學校長之演說，更沒有讀過佢嘅「以美育代宗教」說，提到「純粹之美育，所以陶養吾人之感情，使有高尚純潔之習慣，而使人我之見、利己損人之思念，以漸消沮者也」。依家吾人見到同校長對話之學生，不是惡言惡相，就係思想弱雞反智！

有學生激動流淚，指有中大學生於新屋嶺被拘留期間遭受性暴力對待，質疑校方未有全力跟進。最可笑係副校長吳基培為幫段崇智「甩身」，竟然承認「未有跟得好貼」！唉，學生愚昧，你哋在上嘅陪佢哋戇居！胡適說「要怎麼收穫，先怎麼栽」，今天大學生之弱智化，是非不分，你哋做教育嘅沒有責任嗎？如今自嘗苦果，不是「有吉士」，是整飭學風不力，係抵死！