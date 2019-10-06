俄羅斯總統普京忽然自揭幫助中國建立一個暫時只有美俄擁有的導彈防禦系統，到底是甚麼葫蘆賣甚麼藥？他既然提到這個戰略合作夥伴計劃已悄悄開展數年，為甚麼選擇這個時機公諸於世？會否與美軍再度試射民兵三型洲際導彈有關？

「中美必有一戰」的論調近年雖有冷卻迹象，但美國視中俄為假想敵，中俄尋求軍事合作亦合乎情理。如果將時間倒帶，回想這兩年的軍事角力，把中俄秘密合作共建導彈防禦網絡納入考量，就能解得通為何美國會忽然退出《中程導彈條約》，硬要把北京拉入美俄裁軍的談判桌之中。不過，要怪就先怪美國在南韓設置薩德防禦系統，迫使中方作出強烈的反制措施。北京與莫斯科互惠互利，正是要抗衡美印日韓同盟。

俄國的軍事專家推測，中俄的防空系統極有可能聯網，這樣可以擴大覆蓋率，更有效偵測來自印度洋的美軍潛射導彈。美軍將亞太改劃為印太，除了宣示與奧巴馬重返亞太的政策不一樣，另一個目標就是拉攏印度一同牽制中國。中俄見招拆招，攜手建網，就是為了守住南方的門戶。這正是普京發言人所講「最敏感地區」之所在。

然而，俄方一邊興致勃勃放出消息，一邊聲稱有保密協議不能多說，令人懷疑普京是否在打另一手牌，例如作為對美軍進駐波蘭的一種回應。若能與中國組成持久的軍盟，不但少了一位敵人，更可有效地抗衡北約東擴。另一個較大的可能是俄方想先聲奪人，藉此警告美軍休想在日韓的領土上部署中程導彈。

無論如何，軍事競賽都沒法保證一個更和平的未來，和平只能靠戰略平衡來維繫。美俄皆有的鐵盾，中國不能坐視自己沒有，反之亦然──陸基中程導彈正是中國之所長、美俄之所短，美軍不容人有我無。不過研發它容易，找到合適地方部署卻甚艱難，中俄覷準這個死穴，誓要美軍無用武之地。