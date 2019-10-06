遲到好過冇到，《禁止蒙面規例》終於推出。十月四日晚上，黑衣幫在禁蒙面法生效前盡地一煲，整夜打砸燒，搶槍襲警，燒車站燒港鐵，香港滿目瘡痍，市民經歷了驚心動魄、混亂無助的一夜，亂世之苦，人人都痛徹。不過，最後的瘋狂後，往往也是清明的開始！

暴徒在最後瘋狂夜將危害最大化，同時被最大化的還有他們的窮途末路。不少蒙面者垂死掙扎反對禁蒙面法，但高院駁回了岑敖暉等人就禁蒙面法所提的司法覆核，代表循《緊急法》落實的《禁止蒙面規例》合法合理，而反社會一族已到了無路可躲之境。

未來幾天，是黑色暴亂走向的關鍵，擺在黑衣幫面前只有兩條路，一是接受法制約束，從狂亂返回理性，那麼上街肆意違法的人會愈來愈少；一是繼續狂亂下去，那麼無藥可救的勇武派最終只會引來國家宣布香港進入緊急狀態，在港實施全國性法律，甚或在監獄繼續發香港獨立的夢。無論哪一種，香港重回正軌之路可能不短，當務之急是凝聚港人共識，對抗本地攬炒派與海外勢力對香港的不公、不實及刻意誤導的打壓。

英國政界近日招數多多，先是外相藍韜文斥責香港警員對示威者開槍是不對等武力，然後是當地五十個國會議員聯署聲明，批評開槍等於中國違反了《中英聯合聲明》條款及國際法，理由是實彈對付示威者等行為明顯是殘忍壓制香港人權的行為。到港府引用《緊急法》訂立禁蒙面法，他們又「忽然忘記」英國一九六七年治港時，港英政府同樣祭出過《緊急法》，酸言酸語香港應按照國際準則讓示威者發表意見。

雙重標準、自打嘴巴、州官點火，全部都是英國政客及政府當下的完美演繹。說到底，英國就是要扯着《中英聯合聲明》的狗皮及尾巴，讓他們在香港的利益不受影響，為他們培植的在港反政府勢力繼續撐腰。

本地政界的反應一樣難看，反對派議員群起攻擊政府，公民黨、民主黨等言論明顯誤導，極權政府、極權社會、極權打壓之類的形容詞全部派上用場，最無稽的是身兼法律界議員的郭榮鏗，他認為立法禁蒙面，是香港趨向極權社會、打壓示威者發聲自由、令表達意見者遭受恐嚇的手段。

郭議員為誰發聲，大家應該好好揣摩，但肯定不是為連月被示威滋擾、被暴力襲擊恐嚇的香港市民發聲。郭榮鏗經常到美國、英國宣講香港情況，他不會不知道，美國、英國、法國、德國、意大利、奧地利、瑞典、西班牙，世界上有超過二十個西方國家都有禁蒙面法，為何到了香港就是極權呢？

世界貌似很大，就在香港的「黑色恐怖」快將踏入四個月之際，被美國扶持的伊拉克政府也陷入反政府運動中，首都巴格達連續數日爆發大批民眾上街抗議政府腐敗，不滿國內高達百分之二十五的失業率，民眾的怒火才開始燒，防暴警已出動水炮車、橡膠子彈及實彈驅散示威者，目前已錄得最少數十死逾千人受傷的結果。可是，一眾西方政客眼尾有看過、有關注過嗎？雙重標準如此，香港人還要在乎他們的廢話嗎？