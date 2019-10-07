正論：救亡還需消五毒　不容香港禍民族

港府制訂《禁止蒙面規例》後，官媒發表評論文章指香港已滋生恐怖主義、淪為罪惡氾濫之地，新規例可「殺菌消毒」，百利而無一弊。這觀點與特區建制陣營的反應如出一轍，都只是唱好而忽略了問題的核心：消甚麼毒？殺甚麼菌？香港是中了甚麼毒？單憑一種藥可起死回生嗎？

官媒沒有說，建制派不敢說，《東方日報》有膽說，多年來為特區把脈，一針見血痛陳時政弊端！九月十八日的「功夫茶」便指出，香港今日之亂，包括毒禍、港獨（毒）、反中亂港蘋果毒、假難民毒及廢柴政府不作為懶政毒，並警告「五毒攻心」，離死期不遠。

禁蒙面能消除毒品之禍嗎？毒販躲在龐大集團背後操控，不用現身在陽光下，更加不需要蒙面。本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻牽涉多案，棄保潛逃，現在繼續逍遙法外，並流竄東南亞多個地方，繼續主持其販毒集團，瘋狂出貨，香港檢獲的毒品數量日趨增加，淪為「毒港」。警方被質疑過去有高層充當保護傘，包庇黑幫毒品生意，意圖齊齊搵食，以致緝毒不力。現在新人事新作風，但要掃除毒禍，又談何容易？

禁蒙面能剷除港獨嗎？上周五公布引用《緊急法》後，各區即時爆出激烈示威，更有蒙面人在不同場合公然與支持者讀出《香港臨時政府宣言》，原來是要求所有問責官員下台、解散立法會，由「香港臨時政府」管轄，直至普選行政長官及全部立法會議員。反對派圖窮匕現，這是一份不折不扣的「港獨」宣言，赤裸裸暴露爭奪管治權的野心，所謂五大訴求，統統可以化而為一，就是讓反賊掌政，當家作主。禁蒙面法不能消「獨」，最多只是一劑藥引，把「獨」性誘發出來，讓公眾看見其真面目。

禁蒙面法對反中亂港蘋果毒也沒有效力，官媒點名批黎智英為「叛國禍港四人幫」之首，現代漢奸代表，黎旗下《蘋果日報》被指為毒果，荼毒青少，煽動反中亂港，上街衝擊，多年來沒有被取締，足見香港政府庇奸護淫。《緊急法》賦予特首會同行政會議極大權力，幾乎無上限，當中包括拘捕任何人及查封報館刊物。林鄭月娥手執尚方寶劍，偏偏只是祭出了一條最搔不着癢處的禁蒙面法，令人懷疑有放生罪魁禍首黎智英等人之嫌。

外界亦懷疑林鄭留有後着，其實太過高估這個政府，暴亂持續四個月才敢引用《緊急法》，無非是怯洋懼外成性，生怕損害香港的國際形象，直到束手無策，迫於無奈才勉為其難出招，並特別強調特區並非處於緊急狀態。立禁蒙面法這一小步，其實對林鄭政府已經是豁出去的一大步。黎智英便是看準政府畏首畏尾，才肆無忌憚公然攪局。

特區廢柴政府這種不作為懶政毒，聞名於世，例證遍布全港，有說因為房策失敗激起民怨，高官總推說建屋難、覓地難，但拆屋不難了吧，為何南亞假難民在市區四處建木屋成為南亞村，清拆竟然一拖再拖，讓其遍地開花，危害治安？養虎遺患，新一輪示威暴潮，南亞幫與黑衣暴徒聯手出擊，打砸商舖更盜竊，不用五毒，兩毒便足夠可以攻心了。

官媒說示威者愈暴力、代表更心虛、更膽怯，這是他們唱給自己的「最後的輓歌」。官媒沒有說的是，香港像一個垂死的病人，連唱歌都沒有能力，立禁蒙面法只是危急關頭打了一針強心劑，眾所周知，這針不能長期打，亦不可起死回生，方向是對了，但距離復甦之路還是很遙遠，更不要奢想在現屆政府手中，這個垂死病人可以站起來。

二○○二年前國務院總理朱鎔基在香港說的一段話，最近又在網絡熱傳「……香港回歸祖國，在我們手裏搞壞，我們豈不成了民族罪人……」當年回歸才五年，大家還是沉醉在回到祖國懷抱，洗脫國恥的喜悅，對未來還是疑中留情，不太相信一國兩制會走到窮途末路的一天，但事實擺在眼前，兩制荒腔走板，香港局勢被當作中美貿易戰的籌碼，為一國添煩添亂。十月一日大閱兵，國家展現百年難得一見盛世，樹大招風，列強虎視眈眈，意圖瓜分肢解這頭肥牛，香港是中國之窗，同時也是亂國之門，新八國聯軍不敢攻北京，便從香港這個小小缺口入侵。

漢奸黎智英不斷說為美國而戰，反對派乞求外部勢力制裁中港，十月一日示威者高舉英美及港獨旗，把五星旗百般折辱的同時，整個中華民族的尊嚴亦被狠狠踐踏。有堂堂正正中國人不做，偏偏要做民族罪人，那不要怪別人把你們喚作曱甴了。