神州觀察：赴台陸客漸稀少　旅業受創誰之過

作為全球第二大經濟體，中國人的旅遊消費水平令人稱羨，拿今年十‧一假期來說，首四天就已創下四千五百多億元人民幣的歷史新高。而在出境遊方面，有統計指日本、新加坡、南韓、泰國等地是國人心儀之選，惟在一衣帶水的海峽對岸，台灣於十‧一迎來的大陸旅客卻寥寥可數，旅遊業如此慘淡，孰令致之？

據台灣移民署估算，前年十‧一期間約有八點七萬大陸旅客赴台觀光旅遊，去年則跌至約六點六萬，今年更有可能下跌至只有六萬人左右，堪稱每況愈下。

有台灣旅遊業代表指出，自大陸當局早前宣布停辦陸客赴台個人遊簽證申請後，台灣的旅遊觀光業已然遭重創，業界不但頻傳裁員、放無薪假等消息，更面臨旅行社倒閉潮風險，一派愁雲慘霧景象。

正所謂不作死就不會死，兩岸本是一家人，有好處豈會不關照自家同胞？尤其以大陸民眾的消費力，絕對可以讓台灣旅遊業受惠無窮。奈何民進黨當局不斷製造敵意，竭力推動台獨進程，加之自蔡英文上台以來，不但頻頻搞事，更不惜挾洋自重，妄圖以武拒統，以個人政治私心綁架全台灣民眾利益，迫使大陸當局不得不果斷出手，從旅遊業對台實施懲罰。

這樣的懲罰手段更是屢試不爽，過往不時被北京拿來教訓對手，像早前因薩德風波實施的「限韓令」，就讓南韓旅遊業損失慘重；當年因釣魚島事件發起的「抵制日貨」運動，亦讓日本嘗盡了苦頭。而據台灣業界人士分析，大陸限制赴台個人遊，將令島內下半年的觀光業產值減少七百多億元新台幣，至於台灣當局承諾將拿出三十多億元新台幣及所謂的「新南向」等救市措施，不是杯水車薪，就是缺乏實際效用，十‧一假期不景氣的旅遊市道便是有力證明。

饒是如此，台灣執政當局仍然不思進取，繼續我行我素。台灣軍方日前又是展開針對解放軍戰機的「天龍操演」，又是不停向美國購買軍備，譬如F35新型戰機，連美國國防部前高官都說費用太高，不值得買。台灣當局如此窮兵黷武，勞民傷財，說到底，根本無心經濟民生，都是在忙着做政治騷，蔡英文一心只為明年的總統選舉拚連任。

由此導致的種種惡果，亦從多方面陸續顯現出來，譬如在政治方面，蔡英文上台短短三年連失七個「邦交國」，如今只剩十五個，無疑折損了台灣的國際生存空間；而近日的斷橋及消防員殉職等災難事故，則說明台灣在社會民生方面仍處於相當混亂的局面，民眾的福祉根本難有保障。關於這一點，香港與台灣情況何其相似，俱令人擔憂。