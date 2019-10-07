世界視線：土耳其揮軍進擊　庫爾德挾美頑抗

庫爾德族是散居在伊拉克北部和土耳其南部的無國之民，被土耳其總統埃爾多安視為顛覆和分裂勢力，一直以鐵腕阻止他們立國。五年多前伊斯蘭國（IS）大亂中東，給予庫爾德人一個大展拳腳的機會，他們武裝自己，成立人民保衞部隊（YPG），接受美軍的培訓，成功打擊恐怖勢力，並在敍利亞東北部找到一個立足點，與美軍部隊聯防。但埃氏卻將YPG定性為恐怖組織，在邊境擺出陣勢，誓要將心腹大患趕盡殺絕，反恐戰演變成一場立國之戰。

土耳其是盟友，庫族人是戰友，美軍處於一個尷尬處境，駐留當地的最主要目的就是令埃氏投鼠忌器，不敢貿然西進，保護YPG，令兩軍暫處於對峙狀態。埃氏早前下達通牒，限令美軍在九月底前將安全區範圍向敍國境內伸延三十公里，並肅清區內的YPG民兵。限期已過，埃氏終出手，宣布近日將對安全區展開陸空軍事行動，變相入侵敍國。

敍利亞政府軍火速回應，稱會毫不猶豫地將任何無故襲擊變成全面戰爭。這對大馬士革來說當然是好消息，因為他們終可名正言順收復幼發拉底河以東的失地，奪回全境的控制權。至於埃氏的三十公里計劃，除了是想擴大緩衝地帶，另一個主要目的就是將二百萬敍利亞難民安置在安全區中，以減輕國內難民營的財政負擔。兩強對壘，弱小的YPG哪容置喙？若沒有美軍庇護，他們恐怕早已全軍覆沒了。

庫爾德族的立國問題長久沒有放到大國的談判桌上，因為中東已經夠亂了。如果在伊土敍三國之間再立一個庫國，戰亂勢必比上世紀更甚。對於YPG來說，安全區這塊地盤是立國的好契機，也是他們打天下打回來的成果，焉有就地解散打道回府之理？無國之人何處是吾鄉？YPG勢必殊死一戰，與土軍拚個你死我活。而成敗的關鍵，當然是美軍的取態。如果白宮願意提供精良武器和外交辯解的話，庫族自立的機會自然大增。然而，為免得罪埃氏這個盟友，美方大概會繼續玩曖昧，輔以游說，拖得一天得一天。