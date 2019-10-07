功夫茶：煽動𡃁仔盲抗爭　漢奸黎狼心禍港

「地雷一響，炸死三個鬼子，十八個漢奸。」呢句喺抗日戰爭時形容漢奸特別多。嗱！香港近年雖然都盛產漢奸，老老嫩嫩炒埋點都有一碟，之不過，做漢奸做到好似漢奸黎咁大剌剌賣國賣港而不以為恥、反以為榮嘅粉腸，恐怕都不易再搵多條！

呢！日前林鄭宣布實施《禁止蒙面規例》，已被官媒點名係「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，急不及待即時接受美媒訪問，公開搖尾乞求美爹支持香港示威，無恥到赤裸裸三點盡露，傾情喊話：如果爆發新冷戰，香港正為美國打第一仗，仲話美國有義務支持港人，亦合乎美方利益添！

人不可以無恥；無恥之恥，無恥矣！呢條契弟賣國禍港已經不知「羞恥」為何物！有學者直斥佢嘅言論係出賣香港同埋國家利益，甘願做美國佬嘅扯線公仔！計功夫茶話，呢條粉腸為咗乞求美爹搞亂香港，已經乜面都唔要，吮癰舐痔若等閒，做契弟做到咁都算極品！人無善志，一味爭做漢奸第一號，咁嘅粉腸，真係百年難得一遇！

各位街坊，呢條趴街粉腸以做漢奸為榮，自己基因突變一身賤骨頭，竟然夠膽死話，香港七百三十萬人同美國人有相同嘅價值觀喎！佢話特朗普恰當地支持香港，又指佢做得好好，利用港人嘅抗爭，作為同中國談判嘅籌碼！呢條冚家富貴，表面為港發聲，好似好正義凜然，實際係美國佬走狗，一切以美國佬利益出發，自己就從中撈啲狗餅！做漢奸做到咁格賤，真係佢祖宗十八代嘅架都畀佢丟埋咯！

嗱！昨日網民發起「全民口罩日」行動，抗議政府禁蒙面法，條粉腸又游咗出來刷存在感，喂！話明「全民口罩日」，條粉腸偏偏就冇蒙面，難怪畀學者質疑佢「驚死畀人拉」！功夫茶就認為多行不義必自斃，驚都冇叉用㗎啦！何況條粉腸存心不良，揚言啲𡃁仔咁勁，咁有創意，唔使怕！呢條粉腸利用年輕人思想單純，一味美化暴力，妖魔化差人，煽動年輕人去衝，搞亂香港圖謀不軌！

嗱！常言狗咬人不是新聞，人咬狗先至係新聞。不過，狼咬人比狗咬人罕見，都算有啲新聞價值啩？功夫茶諗起蒲松齡講嘅狼的故事：話說有車伕推一輛車上坡，正當佢用盡全身氣力往上推時，一匹狼吼準機會，一嘢咬住佢屎忽。車伕被咬，好很痛！又無法躲避，因為如果一鬆手，載重嘅車必往後翻，到時可能命都冇！等到車子推上坡，狼已經從車伕嘅屎忽上咬下一大塊血淋淋嘅肉走咗！各位街坊，漢奸黎一味鼓吹年輕人出來衝，家陣一班𡃁仔就係上山坡嘅車伕，而蠱惑人心禍港嘅漢奸黎不就是那匹狼嗎？到時有乜依郁，佢就第一個鬆！可憐年輕人做咗炮灰都仍在夢中！呢條狼心禍港嘅粉腸，叫人衝，自己鬆，唔通真係等天收？