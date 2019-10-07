都說香港已淪為暴徒治港，其實還不夠貼切，應該是恐怖分子治港才對。連日來暴力不斷升級，蒙面曱甴招搖過市，肆意破壞，到處縱火，叫囂謾罵，行兇打人，而警方卻束手無策，鮮有執法，這不是恐怖分子治港又是甚麼？禁蒙面法到底有何意義？更有甚者，暴徒已由攻擊警署及政府建築物，發展到打砸私人商場及店舖，白色恐怖籠罩整個社會，政府癱瘓、鐵路不通、文娛停頓、商業絕迹，不是敍利亞，慘過敍利亞。

好好一座城市淪落至此，真正熱愛香港的人無不痛心疾首，而有些人至今還在美化暴力、縱容暴徒，簡直匪夷所思。香港被搞死，他們到底能得到甚麼？家園被毀滅，他們又能往哪裏去？部分人也許可以選擇移民，到外國做二等公民，但絕大多數港人只能守着破碎家園，承受一切苦果，包括黑衣暴徒及其家人。這就叫自作孽，不可活，他們自甘墮落，自取滅亡，又能怨誰？

頭腦稍為正常的人都知道，這場暴亂是美國等外部勢力在背後搞鬼，是如假包換的顏色革命，偏偏許多人眼盲耳聾，愚昧無知，被人利用而不醒覺，還以為自己是在對抗「暴政」，爭取公義。君不見，漢奸黎對美國傳媒誇誇其談，聲稱如果爆發新冷戰，香港正為美國打第一仗，故美國有義務支持港人，亦合乎美方利益云云。他說得如此露骨，難道還有人搞不清楚？這班洋奴漢奸策動暴亂，只是「為美國而戰」，「合乎美方利益」，從來不是為香港着想，更不是為港人爭取民主。

漢奸黎對洋人搖尾乞憐，這是其奴才本性使然，一點也不奇怪，但他指「香港七百三十萬人與美國人有相同的價值觀」，分明是強姦民意，侮辱公眾智慧。他有何資格代表七百三十萬人說這種話？香港確實有些人言必稱美國，甘願充當洋走狗，但並非所有人都如此犯賤，漢奸黎賣祖求榮是他自己的事，不要抹黑所有香港人！