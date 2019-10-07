香港人對政府已經很失望，想不到更失望的是千呼萬喚始出來，引用《緊急法》訂立的禁蒙面法，不但沒有立竿見影，反而令暴徒更加變本加厲，肆意打砸搶，並故意戴上口罩蒙面來作挑釁，他們心想一件污、兩件穢，被捕必定告暴動罪，也不怕再加一條刑罰較輕的蒙面罪吧！

暴徒很多是年輕人，甚至是中學生，心智未成熟，受到整體社會氣氛感染，基本上連前途及性命也豁出去，民不畏死，奈何以死懼之。政府若以為單靠禁蒙面法可以止暴制亂就大錯特錯。無論是建制派甚至是反對派，都估計政府留有後着，引用《緊急法》邁進第一步，之後可以制訂更嚴厲及強效的規例，例如拉人封舖、凍結資產等等。五十多年前港英政府如何利用《緊急法》去平息暴動，特區政府應該好好去參考，同一條古老法律，不同管治班子引用，出現不同成效，顯然是人為因素的分別。

政府的策略要審時度勢，民意的支持亦很重要，可是冇靈魂政府有歷來最低民望的特首、律政司司長及一眾鍵盤戰士高官，建制政黨政客一盤散沙，社會沒有足夠的凝聚力，愛國愛港人士的聲音被反對派鋪天蓋地的文宣蓋過。林鄭班子不但未能幹實事，甚至連公眾形象的門面工夫也做不好。反對派不代表大多數市民，同時市民亦不覺得這個政府可以代表他們發聲。

打着「官逼民反」的旗幟，暴徒做盡一切暴力破壞的勾當，其中一個目標是中資機構以及一些被視為「藍絲」的商戶。有一家食品集團旗下多個品牌店舖遭受破壞，一家電訊商門市被撬開大閘及打爆櫥窗，有南亞匪趁火打劫，搶去多款手機。

政府縱容南亞假難民，任由他們在鬧市霸地起屋，養虎遺患，南亞幫身影在這次示威暴潮屢次出現，單單黑衣革命軍已經令政府陷於崩潰，現在兩個大毒瘤聯手出擊，特區距離壽終正寢的日子不遠了。