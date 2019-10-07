古人說，教不嚴，師之惰，現在應改為教不嚴，師之墮，墮落的墮。上街暴徒之中，大中小學生都有，被捕者年齡有小至十一、二歲，這些學生勢兇夾狼，看他們打砸搶燒那股狠勁，對警察和不同政見者急欲殺之而後快的仇恨，比當年文革紅衞兵有過之而無不及。香港教育竟教出大群暴徒，小小年紀無法無天，這顯然不是教師懶惰這麼簡單，而是教師墮落。

中大校長段崇智日前在校內同學生會面，席間被一群戴上面罩的暴徒學生指罵和打斷發言，校長激動地拍枱直斥其非，要求學生脫下面罩，贏得外間讚賞「有吉士」。但故事還未完結，其後校長和高層移師戶外同學生對話，他們坐在台上，台下學生則群情洶湧，聲大夾惡指摘校長沒有協助被捕學生，不肯譴責警暴，校長仿似被公審。

最後，段崇智不得不為先前拍枱一事向學生講「不好意思」，並表示「譴責所有暴力，包括警方的暴力」，學生才肯收貨。看，那豈是有吉士、有風骨之表現？擺明買了學生怕，說啱聽的話來討好學生而已。

還有，早前被學生粗口問候的浸大校長錢大康，最近又被學生惡搞，「錢大康，生痔瘡」的口號在校內叫得震天價響。堂堂大學者竟遭受如此侮辱，固然反映學生質素低下，同爛仔沒有分別，但同樣折射出香港教育大有問題，不懂教一味縱，結果「縱」出惡果。

更令人心痛的是，「師不師」的歪風已入侵幼稚園。話說將軍澳有幼稚園教師和學生玩角色扮演遊戲，刻意選出家人當差的小朋友扮警察，然後要其他同學用雷射筆照射該學生，教師其後更將扮警察的小朋友帶入洗手間拍打其胸口，據悉家長已報警。倘事件屬實，這樣的人別說沒有資格當教師，直情連做人的資格也沒有！

將一己政治仇恨灌輸給學生，還要由幼稚園開始，這就難怪香港遍地暴徒，沒有守法意識，沒有明辨是非之心，沒有愛心只有仇恨矣！事實上，被捕的暴徒之中，除了學生更不乏教師，已有中學證實校內教師被控暴動罪。香港教育出了甚麼問題，問題又有多嚴重，有目共睹。

學校沒有端正態度，只知奉迎學生；教師其身不正不斷播毒，結果一手將學生推向絕路，斷送前途。被警察槍傷的中五學生，其就讀學校再次表明支持學生，會留學位給他，譴責警方暴力云云，卻對學生參與暴動和襲警隻字不提。正是有黑白顛倒的學校才有喪心病狂的學生，香港才會淪落至此。日後若有更多學生身陷囹圄咁就一世，不要怪社會怪警察怪政府，問學校為甚麼吧。