反修例暴亂下一班暴徒四處衝擊破壞，搗亂商場，擊毀港鐵設施，每每在他們一大群蒙面黑衣人聚集成群，就肆無忌憚去做他們喜歡的行動，滿足他們是「話事人」的心態，旁人碰見亦避之則吉，暴徒發洩後就以此為傲事，因為看到亦感受到其他人害怕了他們，他們可以作當家，只要人多就可以任意妄為，視法治如無物。

到底這類破壞行為對他們所爭取的目標有甚麼促進作用？事實上是沒有，政府不會因暴徒在社會的破壞而退縮，因為做每一件事均需要按機制，合情合理，公開透明，如果因為一群只懂破壞社會安寧的暴徒而去改變這套機制，香港過去多年來的法治及制度基石就會蕩然無存。

暴徒的破壞行為感染到一批認識社會不深、價值觀不穩的中學生，連月來不少高中學生追隨這群暴徒去衝擊警方防線，到處去搗亂，令這群中學生內心亦泛起了歪理，以為所認知的理想就是現實，要衝擊才能顯示實力，要戰才能取得主導，即使曾經參與衝擊的高中生沒有被拘捕，他們的心態已轉化為逞強就是一切，有人就有力量，糾合群眾就可以為所欲為，這是香港社會未來的禍根。

年輕人必須明白，你們的父母也是經過艱苦的奮鬥，才能擁有安穩的生活，在安樂窩長大的你們捱過多少苦頭？社會不安定對每一位市民也不好過，暴徒今日種下的根，未來長出來的惡果，就是新一代年輕人要承受。亂事處處的社會經濟下滑，失業率高，多勞低薪，要長時間才能恢復元氣，這段期間就需要人人去捱。

每個社會都有既定制度，對政府不滿，對制度有意見，香港是言論自由社會，表達意見的示威遊行是慣常事，認為外圍壓力亦改善不到，可以選擇從憲制下的政途爭取，進入了立法會可以代表社會另類群組發聲，監察政府施政。要成大事必須有宏志，當暴徒去發洩不滿怎能遂願。