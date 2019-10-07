無論反修例之亂能否平定，有人認為香港已不能回頭，會從此沉淪下去。果真如是，將來香江衰敗過程勢必會成為史學界的有趣話題，讓後人竊笑。

歷史上大城市由盛轉衰的例子不知凡幾，但大都有不得已的理由，有的受外敵入侵，有的為天災所害，有的因暴君而起，有的是受外圍經濟環境拖累。

假設五百年後有歷史學家要撰寫這一段香港衰亡史，發覺盛極而衰的轉捩點是在二○一九年。他們爬羅剔抉，尋找原因，首先看看東方之珠是否被外敵入侵，一查之下，發覺祖國兵強馬壯，維港兩岸固若金湯，香港之衰跟歷史上眾多名城不同，與兵禍全然無關。

那是因為天災嗎？也不是。二○一八年香港即使遭受了一場史上罕有的颱風，卻沒有造成任何人命損失，獅子山下是世上少有的福地。特區的管治班子不特別出色，但距離暴君的標準相去不可以道里計。政府坐擁金山銀山，修例之爭爆發前，近乎全民就業，遊客多得擠不下，外圍經濟再亂，也動不了此地的筋骨。

過去一切大城市衰落的原因，在香港身上幾乎都找不到痕迹，於是歷史學家再細查，發覺二○一九年之亂是源於反對修訂《逃犯條例》，運動由和平示威演變成暴亂，此後愈演愈烈，終至不可收拾、全港「攬炒」。

初時，歷史學家滿以為是管治者蠻執，堅拒撤回修訂案，才致局面無可挽回。但是史料清晰記載，修訂案推出後不久便即撤銷，新例從未實施過。文獻中寫着，示威者認為警察在平亂時表現殘暴，故要誓死抗爭云云。然而史學家發覺，亂事爆發後約四個月內，沒有一名示威者是在警方平亂過程中喪命的，雙方只是互有損傷。單為這個理由，香港人卻把大好的城市搞垮，這個案例委實稀有難得，是歷史上所有名城衰亡原因中，最傻的一個。