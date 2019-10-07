美國總統特朗普上任兩年多以來，是非不絕，尤其是「彈劾」之聲一度鬧得沸沸揚揚。而繼「通俄門」之後，今趟的「通烏門」來勢洶洶，兩者最大的不同是，前者發生時特朗普仍是平民，後者他已貴為總統，其一言一行，不似通俄門證據較易「失蹤」，今次國會或控方要找證據自是較為容易。

通烏門來自特朗普和烏克蘭總統澤連斯基之間的一通電話，特朗普藉機向烏克蘭政府施壓，要求調查美國前副總統拜登之子亨特在當地的生意聯繫。基於拜登本身是現時民主黨總統初選的大熱，關鍵是特朗普是否向外國政府收集他的黑材料，若是，等於邀請外國干預美國大選，咁就好大鑊，因為是明顯的叛國行為，通過彈劾總統動議的機會頗高，至於是否有罪，那就要由參議院表決。

根據過往的經驗，這還要看民意走向。呢，一九七三年，尼克遜因「水門事件」面臨彈劾，在他下台前一個月，支持彈劾的民意達百分之五十八。一九九八年，克林頓因性醜聞被眾議院通過彈劾動議前，支持彈劾的民意是百分之三十五。今次支持彈劾特朗普的民意，過去幾天都有顯著上升，美國諮詢公司Morning Consult在九月下旬的民調顯示，認為應彈劾的有百分之四十三；同時，共和黨人中，支持彈劾特朗普的比例由百分之五上升到百分之十。種種迹象顯示，視人生為「一場豪賭」嘅特朗普，今次通烏門無疑為其連任前景亮起紅燈！

其實，撇開彈劾危機，特朗普在二○一六年大選期間所承諾的經濟增長不但沒有實現，反而降低了！而所謂削減貿易赤字，亦係「大隻講」！而另一不利的事實是，在去年的中期選舉，助他贏得大選的威斯康辛、賓夕凡尼亞、密歇根等所謂「搖擺州份」，其州長位置已落入民主黨人手中。是以明年的大選，這些州份是否還會支持特朗普，情況並不樂觀。特朗普的豪賭，大有可能一鋪清袋！