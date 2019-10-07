近年潮興談判破裂，每一次外界都憧憬有良好的進展和成果時，總是門前失腳，毫無成果，令人懷疑每一次吹的所謂暖風，是否用來麻痹輿情。今年二月越南河內的特金會意外地以破局收場，美朝無核化談判被擱延至今，國際制裁遲遲未撤，迫使金正恩三番四次試射短程導彈宣示不滿。對此，特朗普始終冷處理，不肯定性為軍事挑釁，繼續麻痹輿情，指他與金正恩關係仍然良好，與此同時，白宮卻持續加強對朝制裁，真是兩面三刀。

金正恩要容忍到幾時呢？日前，美朝代表在瑞典恢復無核化談判。瑞典在一九七五年成為第一個在平壤設立大使館的西方國家，並向北韓提供人道主義援助，這種歷史因素讓瑞典經常充當華府與平壤之間的橋樑，今次更提供談判場地。事前傳媒又吹暖風，講到美國將承諾停止對北韓制裁三年，放寬煤炭和農產出入口，以換取北韓關閉核設施。結果一出，證實凡此種種都是虛言，北韓核問題首席談判代表金明吉率先向傳媒宣告談判破裂，指摘美方兩手空空赴會，辜負了朝方的熱切期待。

美國國務院的聲明卻大唱反調，指金明吉的評論沒有如實反映討論的內容和精神，聲言談判進展良好，預告在兩星期後將會重返瑞典再續談判。為甚麼雙方的表述落差會那麼大？到底是哪一方失實？

如果美方的說法是真，那就反映金明吉是故意擺出強硬姿態，不只做給國際社會看，也是做給金正恩看。河內峰會後，平壤政壇上演一場大整肅，朝官莫不寒心。今次會談重開，金明吉豈敢造次？把責任全卸在美方身上，既是明智又是無奈。

如果美方玩假，那就證明特氏根本沒有拿出誠意達成談判，極限施壓的政策依然未變。不過，另一個可能是他故意將和解的時機押後，延至明年大選之前，用這個政績為自己助選，用外交勝利展現他的強勢。若是如此，北韓還有一年要捱啊。