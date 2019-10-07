中共建政七十周年閱兵，解放軍全面展示核攻擊能力，當中不僅首度曝光多款戰略導彈，諸如東風41、巨浪2等，最大亮點是高超音速導彈東風17，可突破目前世界上任何反導彈系統，目標直指美軍亞太軍事基地和航母。中國目前的主要軍事威脅來自美國，台海則是最有可能爆發衝突的區域，北京今次騷實力，劍指美國、震懾台獨意味強烈。

東風17是中近程彈道導彈，射程達二千公里，可直達第二島鏈，專門用於反制先進導彈防禦系統，是中國首款擁高超音速滑翔體的中程彈道導彈，也是全球首款搭載高超音速彈頭的彈道導彈。據悉，這款常規導彈具備全天候、無依託、強突防等特點，可對中近程目標實施精確打擊。發射彈頭前可在超低空飛行，因而更難被偵察和攔截。它大約只需十分鐘即可到達第一島鏈外海域，攻擊島鏈的陸上目標和海上大型軍艦。

東風17的攻擊方式是火箭推進導彈至大氣層邊緣後，彈頭與火箭分離，彈頭再以幾乎「水漂」式的彈道繼續飛行，在重返大氣層後能進行機動，突破反導彈系統的攔截，達到精準打擊的目的。這種戰術型彈道導彈可配備常規彈藥與核彈頭，被認為專門用於摧毀敵方反導系統發射陣地。

美國現在的薩德或是愛國者中程導彈防禦體系能否有效對付這個威脅並不明朗，但以十倍以上音速的速度，相信攔截的可能性不大。從公開報道看，美國研製同類武器進度似乎並不理想，因而東風17至少給了中國五至十年、甚至更長的戰略優勢窗口。而且，由於實際的地緣因素，強敵未來即使部署類似的導彈系統，也幾乎不可能與中國的大量中程、中遠程精確打擊能力形成對等威懾。

正是因為東風17具備無法攔截、機動靈活、精度高、威力大的特點，在它大量裝備後，第一島鏈上的所有重要目標將等同裸奔。換句話說，東風17在數分鐘內可以讓整個第一島鏈的美國軍事基地失去功能，這種打擊效能可以說不亞於核武器。有美國軍事專家指出，東風17導彈將對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。台灣軍事學者亦認為，東風17可對美軍在第二島鏈的重要基地關島造成實質威脅。

對台灣而言，東風17的出現，基本上廢掉了台灣部署的愛國者導彈和所有防禦系統，令台灣所有軍事目標完全處於解放軍導彈打擊之下，配合戰略轟炸機轟6N空射巡航導彈，基本可癱瘓台灣的防空能力，奪取制空權。與此同時，解放軍一旦攻台，東風17亦有能力攔截美軍從第二島鏈馳援台灣，拒敵千里之外。

當然，從實力而言，解放軍今次展示的先進武器，例如打遍全球的東風41核導彈，足以震懾一直對華虎視眈眈的西方列強。目前最大問題是解放軍已有四十年未打仗，是否能戰、敢戰？一直是美軍想要的答案，否則美國軍艦也不會大搖大擺隨便開進台海和南海挑釁。正如毛澤東所言，決定戰爭的因素是人，擁有利劍，還要敢於亮劍！