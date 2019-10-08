世界視線：約翰遜窮途末路　郝爾彬聲勢看好

英國首相約翰遜為推動硬脫歐，無所不用其極。據當地傳媒報道，約翰遜已準備好挑戰英女王，即使脫歐協議被歐盟拒絕或國會通過不信任動議，他也不會主動請辭。套用一名資深保守黨員的話，除非警察帶同拘捕令出現在唐寧街十號門外，否則首相絕對不會離開。

隨着英國脫歐死線愈來愈接近，除非出現戲劇性轉折，否則硬脫歐幾乎已成定局。約翰遜早前向歐盟各國提出的脫歐新方案備受冷遇，芬蘭總理兼歐盟輪任主席林內更向英國下達「最後通牒」，要求英國在一周內提出可行解決方案，以在下周四（17日）起一連兩天的歐盟峰會前，向各國領袖提交新方案。

約翰遜得罪了國會，得罪了女王，被法院裁定違法，在歐盟也是討不了好去。而英國人對硬脫歐的恐懼，以及對約翰遜的厭惡，卻有可能令工黨黨魁郝爾彬「冷手執個熱煎堆」，接任首相一職。

郝爾彬最大的「賣點」，並非其左翼的政策主張，而是他承諾為脫歐舉行「二次公投」，正是基於對約翰遜的強烈不信任，令人對郝爾彬存有期望，認為他可以帶領國家避免硬脫歐。屬留歐派的保守黨議員祈淦禮表示，約翰遜政府跟郝爾彬政府同樣可怕，但兩害相權取其輕，硬脫歐對未來英國經濟造成的破壞，遠遠大於郝爾彬。

即使是倫敦城內那群金融家，本來是郝爾彬的「天然死敵」（郝氏的政策主張包括強制企業向員工分股份，以及每周四天工作制等）亦有類似想法。畢竟工黨的「仇商」政策，說到底只是增加經營成本，有數得計，硬脫歐卻是將英國自外於歐洲整個大市場，兩者影響不可同日而語。

當然，郝爾彬即使上台執政，工黨也未必能在國會贏得多數議席單獨執政。商界的如意算盤是，先踢走以硬脫歐為己任的約翰遜，工黨組成聯合政府，郝爾彬的激進政策自有自由民主黨等加以制衡。目前形勢對郝爾彬有利，且看他能否把握。