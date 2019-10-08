神州觀察：貪官退休仍受查　打虎拍蠅在路上

內地十‧一長假期，反腐部門持續打貪，中央紀委國家監委網站重陽節前夕通報，安徽省省公安廳原副巡視員王輝嚴重違紀違法被開除黨籍。同時取消退休待遇，並移送司法機關法辦。

王輝曾任安徽黃山、銅陵兩市公安局長，早在五年多前退休，於今年四月被查。十一天後，他的老搭檔，已退休一年的銅陵市公安局原黨委委員、副局長王成龍被查。

內地紀委監委於假期亦懲處貪官，主要原因就是要震懾各地官員，中紀委在十‧一前已刊文，表明長假期間也不會放軟手腳，更處分數名省部級官員。只不過，節日和假期向來是官員收禮受賄的好時節。當局雖三令五申官員要「清廉過節」，但上有政策，下有對策，各地官員明的禮不收，暗的錢卻照樣收得不亦樂乎，違反禁止奢靡之風的中央八項規定精神的官員更是數不勝數。

值得關注的是，近期內地反腐出現新風向，各地紛紛有退休官員被查處，類似王輝這種退休多年後被查處的案例並不鮮見。如廣東廣州市國土房管局原副局長譚麗群，被立案查處時已退休十一年；江蘇省委原常委、秘書長趙少麟及吉林省長春市高新區黨工委原書記劉澤臣，均在退休近八年後受到查處。而大批退休官員被查處，亦反映出內地過去十多年，「無官不貪」的官場生態。

從退休官員受到查處的原因來看，主要有兩種情況，一是在任時以權謀私，退休後問題暴露；二是退休後「發揮餘熱」，利用在任時的關係和影響力牟取私利。事實上，退休官員被查本來就具有一定的客觀規律。比如說，有的人年輕為官時也許相對自律，但是歲數大了以後，卻覺得「有權不用、過期作廢」，因而在退休前撈一把，就是內地官場所謂「五十九歲現象」。再比如，也有的人搞「權力期權化」，在位的時候不收禮不受賄，但是已和行賄一方談妥，先欠着，只待自己退休後，再收取各種形式的「回報」。另一個是利用自己的人脈關係變成「掮客」，為行賄者和受賄者牽線搭橋。所以，退休後又被查也是一種符合反腐客觀規律的「新常態」。

退休官員屢屢被查處，雖然表明中央反腐零容忍，一日為官就要一日盡責。但同時也再次暴露出監督制度的缺失，官員在位時，紀檢部門又在哪裏？

過去六年，中央持續反腐，打下數百省部級「老虎」，拍死無數蒼蠅貪官，加上掃黑除惡嚴打保護傘，全國官場一度風聲鶴唳，各級官員確實不敢如以前般放肆，然而籬笆紮得再緊，終歸還會有縫隙。

「陽光是最好的防腐劑」，遏制腐敗，杜絕官員「前腐後繼」，除了將權力關進制度牢裏，最有效的方法，就是用公示官員財產這一陽光法案監督。