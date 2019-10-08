正論：止暴無能亂上亂　復課復工愁更愁

今日是禁蒙面法實施後首個上班上課日，遭暴徒瘋狂破壞的港鐵及路面交通能否承受重載，仍是未知之數。唯一肯定的是，港府止暴無能，制亂無方，一味望天打卦，在這樣的情況下，反對派繼續唯恐天下不亂，暴徒打砸搶燒變本加厲，香港只能無止境沉淪。

蒙面暴徒連日血腥焚城，香港烽煙處處，猶如人間煉獄。港鐵甫復開即遭火燒打砸，前日更驚爆出軌事故，正正是暴徒連日破壞鐵路擾亂路線，列車改為人手操作肇禍。路面交通亦好不了多少，交通燈被砸，地磚被毀，留下觸目驚心的殘迹。被指為「藍絲」的商店及中資機構慘遭蹂躪，付之一炬，甚至惹來南亞兵團洗劫一空。至於泯滅人性的「私了」一日之內發生多宗，令人髮指。事實證明，禁蒙面法不但無法止暴制亂，反而刺激暴徒有新藉口加倍瘋狂，港府顢頇無能有目共睹。

今日是禁令生效後首個復工復課日，交通問題存在極大挑戰。港鐵昨日有多達五十四個車站關閉，並在下午六點收車以爭取時間維修，但今日能否全面提供服務令人不感樂觀。可以看見，港鐵每次修好站內設施，旋即遭暴徒破壞甚至縱火，要是暴徒在上班上學繁忙時段再次出手，後果不堪設想。

世不患無法，而患無必行之法。港府畏首畏尾，警方綁手綁腳，有法不依，執法不嚴，試問亂局怎麼可能有收拾之日？正如學者指出，禁蒙面法本已姍姍來遲，警方仍堅持以驅散為主，沒有全盤止暴方法，更無大搜捕，鐵路保安形同真空，港府甚至拒絕承認現已進入緊急狀態，一味把頭埋在沙堆，面對「叛國禍港四人幫」之首壹傳媒黎智英更是投鼠忌器，愈止愈暴、愈制愈亂就是必然結果。

同樣令人不齒的還有賊喊捉賊的反對派政客。猶記得，當暴徒打爆第一塊玻璃時，他們振振有詞形容暴徒只是毀壞「死物」，沒有傷及人命，甚至揚言「暴力或能解決問題」。如今，暴徒豈止毀壞死物，直情「私了」成狂，搞出人命只是遲早的事。教育界立法會議員葉建源諉過港府交通安排混亂，令市民在周末「連的士都截唔到」之際，為何不譴責暴徒？為何不同暴力割席？試問沒有暴徒堵路毀物、火燒港鐵，何來「市民連的士都截唔到」？沒有暴徒「用暴力解決問題」，何來暴力遍地開花被迫祭出《緊急法》？沒有政客教唆鼓勵，何來十一、二歲的小學生都淪為暴徒？

網上有個段子說得好：「你和他們講法律，他們和你講民主；你同他們講民主，他們和你講人權；你和他們講人權，他們鬧你老母；你鬧他們老母，他們報警；你報警，他們襲警；警察還手，他們和你講法律。」可謂反對派的無賴寫照。他們最新一擊，便是就《緊急法》提出司法覆核，渾然忘記去年山竹襲港期間，正正是他們要求特首運用《緊急法》將翌日列作公眾假期。同一條法例，去年不違憲，今年突然違憲，龍門任搬，歪理連篇，加上「警察拉人，司法放人」，香港距離徹底死亡之日不遠矣！