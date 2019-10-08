香港的暴動已經到了失控的階段。失控在於兩方面：一是警方失去控制社會治安的能力。警方還只是處於被動守勢，讓暴民在各區流竄破壞，對市民造成巨大威脅。香港變成了暴民治港，可以在街道和商場、鐵路站內外任意妄為，甚或截停汽車，搜掠市民。暴民至多讓警察在個別地區驅散，但他們散而再聚，警察無可奈何。警察龜縮被動，市區便成暴民主宰，毫無制約。

另一方面是暴民失控，策動者似沒法全面操控暴民的進退，反而令暴民四散施虐，從政治性的攻擊警署、癱瘓交通，變成到處縱火、破壞鐵路站和軌道，以至自定政治標準，攻擊銀行、商戶和途人，以及近日的搶掠財物。由政治性的暴動變成劫掠破壞的城市暴動，下一步便是打家劫舍，傷人取命。在蒙面黑衣人的掩護下，社會上隱藏的牛鬼蛇神都出來了，趁警察受壓之機來渾水摸魚。香港的失控不是甚麼宣布成立臨時政府的鬧劇，而是全面失控，所有秩序規範失去了法律和警察的支撐。香港距無警之日不遠矣，將陷入搶掠之城的命運。

香港作為世界城市，以往有全球最安全城市之美譽，為甚麼幾個月便淪落如此呢？

外因也好、內因也好，都不足以替特區政府卸責。以往幾個月由示威惡化為暴動，遍地開花暫不追究，施行禁蒙面法已反映社會的緊急形勢，政府辦事卻還是拖拉敷衍。立法已艱難，執法更無方法。是香港政府的高官無心無力，甘願香港被摧毀掉？緊急時刻不能單憑辯詞便可扭轉局勢，警察不出擊，怎樣可止暴制亂？不拘捕罪犯，驅散有用嗎？警察不出巡市面，不把守鐵路，這還能代表公權力嗎？

實施禁蒙面法，港府理應預料到要面對失控暴民的最後攻擊，故應早有部署，早有計劃應對。但從上周五開始，只看到警方無法控制局面，警方的戰術、手段還是和過往一樣，過往制止不住暴動，現在暴動升級加劇了，同樣的戰術、手段又怎樣可以見效呢？警務處處長是否愚蠢無能無知至此呢？

要抑止暴動惡化，政府首要重建社會治安與秩序。警察要出擊，不能只守或僅對峙驅散。

一是要組織幾十人的小組，日夜巡邏各區，防止暴民破壞與劫掠。

二是要有機動部隊，支援巡邏小組。

三是改善裝備，配備效率高的電槍和更頻密地使用水炮車。

四是組織混合小隊，消防、民安隊、食環各部門整合，在警隊出擊後清理暴民對市區的破壞。

特區政府必須要謹記，這是戰爭，不是警民衝突！