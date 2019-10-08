香江府衙公布了那張形同廢紙的《禁止蒙面規例》之日，內地官媒一片叫好之聲，似寄以不小「止暴制亂」之希望。然而就在這時，香港發生了更大、更猛烈、破壞性更強的暴亂，蒙面暴徒大肆破壞香港公共設施的同時，瘋狂破壞香港中資機構的設施及他們認定和中國內地有關的生意商舖，打砸縱火。

他們用這種行動猛抽內地官媒的嘴巴，內地官媒和香江府衙一樣，把禁蒙面法的作用估計過高，完全落空。不過，官媒《北京日報》當日的評論與眾不同，在支持訂立禁蒙面法的同時，提出了幾條真有效、更關鍵的止暴制亂措施，這篇評論標題是《該摘掉面罩的，不應只有暴徒》。

評論認為要止暴制亂，除了禁蒙面法外，港府各個部門還必須全面配合，包括食環署全面清理「連儂牆」，新聞處統籌新聞發布，整治「黃媒」；香港海關要加強堵截、切斷「暴徒物資供應鏈」，警方要「重拳打擊暴亂幕後黑手、組織者和假冒記者」；香港司法部門要「依法從重檢控、審判」暴亂分子，教育局要推出「確實可行的懲戒措施、管理規範」，阻止暴亂分子對學校師生煽惑，拖人下水。

《北京日報》評論的這些「提議」，自反修例暴動初始，《東方日報》和香港有識之士就多次提出，尤其直指香港警方和國家安全部門須盡快揪出暴亂的策劃和組織者，堅決打掉他們煽動暴亂的宣傳機器是平息暴亂的最大關鍵。

早前中國官方已認定和宣布了黎智英為首的「叛國禍港四人幫」乃今次暴亂的主要黑手，是充當漢奸角色、發揮漢奸作用的裏通外國分子，他們與美國相勾結，合謀發起的這場暴亂，嚴重損害、威脅了國家主權和安全，犯下不可饒恕的叛國罪和煽惑暴動罪。兩罪並發，國安部門和香港警方都可依法將其拘拿查辦也。

然而，「叛國禍港四人幫」的罪行和材料公布後，遲遲不見當局的法律行動。這段時間，黎智英之流更加囂張，「叛國禍港」更加肆無忌憚，暴亂愈演愈烈，朝廷和香江府衙則被天下人哀嘆也。