世道衰微，社會墮落，人心敗壞，價值扭曲，一切都變得不可理喻。有些廢青是非不分，胡攪蠻纏，還可以推說年幼無知；而不少成年人包括專業人士也顛三倒四，黑白莫辨，就不知該如何解釋了。日前那位中五學生涉嫌襲警後中彈受傷，香港公共醫療醫生協會第一時間發表聲明，強烈譴責警察「蓄意射傷市民」，大興問罪之師。這還有天理嗎？這班醫生何不設身處地想像一下，若他們是負責執法的警察，面對暴徒兇狠襲擊時會有何反應？如果同樣事情發生在美國，當地警察又會如何反應？

香港醫護人員一向以專業和盡責見稱，特別是○三年沙士一役，許多醫護人員廢寢忘食，捨身救人，感動了無數香港人。然而遺憾的是，隨着香港陷入政治狂熱，部分醫護人員也邪毒上腦，迷失心智。上次「爆眼少女」事件已令人見識他們蠻不講理的一面，還沒弄清真相便一口咬定警方「濫用武力」，又是靜坐抗議，又是紗布蒙眼，鬧得不亦樂乎。如今爆眼少女躲到哪裏去了？曾參與靜坐兼蒙眼的醫護人員難道不會感到難堪？

同樣令人嘆為觀止的是，中槍學生就讀的學校煞有介事發表聲明，指該生是學校一分子，絕不會離他而去，又指不同意任何暴力，包括警察違規及越權的暴力都必須予以譴責。該校沒有為教出一班暴徒而感到羞恥，反譴責警方「違規及越權」，這豈止是倒果為因，簡直是賊喊捉賊。

中學混帳，大學更離譜。日前有批中大學生圍堵行政樓，打爛玻璃，塗污牆身，更向校長撒溪錢，校方不但沒有予以任何處分，反而百般討好暴徒學生，甚至承認對所謂新屋嶺拘留中心性侵事件「未有跟得好貼」。這就奇了，明眼人都知道性侵事件純屬子虛烏有，正如太子站死人事件純屬虛構一樣，請問校方如何跟進？這年頭學校不像學校，教師不像教師，學生不像學生，香港不墮落才怪！