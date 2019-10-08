林鄭政府引用《緊急法》訂立禁蒙面法效果未見，反彈卻立竿見影，多區蒙面暴徒大肆破壞，示威者陣營中有所謂「和平理性非暴力」（和理非）表示不滿，他們亦反對有人發表《香港臨時政府宣言》，內容是要求所有問責官員下台、解散立法會，由「香港臨時政府」管轄，並普選特首及全部立法會議員。絕大部分市民都認為這是一份港獨宣言，之前一切抗爭都是掩飾，現在露出真面目。

示威者的行為不斷升級，明顯挑戰中央政府底線。根據《基本法》第一章第一條，香港是中國不可分離的部分，任何人想把香港從中國分裂出來，都是一條「死罪」，都是民族罪人。起初示威者聲稱「出核彈都不割席」，但現有人走上港獨路途，便出現「他不代表我」的聲音。當年佔中亦是因為內部分歧而失敗收場，群眾運動不可能長期齊心團結，最後必定各行各路，屢見不鮮。

港府只懂派警隊執行千篇一律的掃蕩，特首「苦口苦面」哀求示威者收手，事實證明根本行不通，硬又不夠硬，軟又不夠軟。堡壘從內部攻破，何況反對派陣營也是各懷鬼胎，並非牢不可破，若然現在出招分化，把港獨課題高調處理，並要求一干泛民主派議員表態，究竟支不支持港獨，從而逼他們與示威者割席，隨時可以不戰而屈人之師，勝過不斷鎮壓，增加怨氣但又徒勞無功。

泛民政客最重要的是選票，亦即是飯票，缺一不可；而大部分香港人都不支持港獨，與此掛鈎等於自尋死路。與示威者有連繫的美國政客欲蓋彌彰，指中國派出假示威者滲透發表假宣言，給藉口北京當局出動解放軍。其實根本不需這種操作，香港的亂局已有足夠理由出動駐港部隊，北京始終是怕口水戰，想特區事特區了，奈何所託非人，林鄭政府文不能，武又不行，止暴制亂要靠各方叮囑教路，就算有良方，也錯過最好的時機。