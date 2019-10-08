禁蒙面法實施第二日，全城再次遭受黑衣暴徒蹂躪，多間中資公司、商店、銀行、機構再次遭殃，統統被付之一炬；藍底、福建幫食肆再次遭受恐怖破壞，網上流傳有馬來西亞旅客在旺角被打致頭破血流，原因僅僅是他說的是普通話。至於兇殘暴戾、令人髮指的「私了」更是不計其數，香港恍如人間煉獄，徹底沉淪。

然而，就在一班暴徒窮兇極惡地說禁止蒙面是暴政，反對派政棍說《緊急法》違憲違人權而申請司法覆核之際，別說同一班政棍被人翻出舊帳，去年山竹襲港曾要求林鄭引用《緊急法》將翌日列為公眾假期，同一條法例那時候原來並不違憲違人權；更大的諷刺還在後頭，有香港學生在加拿大溫哥華某商場，穿黑衣戴面罩高呼光復香港，隨即遭到多名彪形警察按在地上並扯掉其面罩，商場客人更報以熱烈掌聲。

看到了吧？這就是暴徒在西方民主國家蒙面鬧事的下場，枉香港一班廢青還以為西方國家鼎力支持他們這場鬧劇，誰知人家厭惡到不得了。這還不止，早前浸大學生會副會長入境澳洲即遭扣查問話，當地人員還肆意查看其手機內容，原因就是擔心香港暴徒入境鬧事。防「義士」甚於防賊，這就是真正的國際標準了。動輒指罵香港警察濫暴、連一條智慧燈柱都說侵犯私隱的暴徒政棍，為何不用同一把尺批評西方國家？

早有消息傳出，多個國家嚴防本港暴徒入境，並因此向港府索取名單。這些國家包括新加坡、馬來西亞和日本等，馬來西亞總理甚至明言，不歡迎參加過反修例示威的港人移民當地。香港暴徒臭名遠播，令人聞風喪膽，有目共睹。

難得這些暴徒還自我感覺良好，自以為是正義之師，為美國而戰，哈哈，事實是，西方國家從頭到尾都是利用他們充當政治炮灰，藉搞亂香港脅迫中國而已，想英美接收暴徒？門都沒有！尤其是美國，一直拿香港問題說事，無非為中美貿易談判增加籌碼。美國佬會真心幫暴徒「光復香港、驅逐共黨、獨立建國」？別做夢了，他們只是以美國利益為優先，當香港被暴徒玩殘玩爛，再無利用價值就會棄之如敝屣。

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港在一大群暴徒、政客、黑手、廢官和愚民極力摧殘之下，奄奄一息近乎死亡，但他們仍不肯收手，仍要往死裏踩，全港七百萬人都被推往萬丈深淵粉身碎骨。最最最無辜的是從來沒支持過暴徒的市民，除了陪葬，別無選擇。香港百年基業毀於一旦，不是死於外侮入侵，不是死於天災疫症，而是莫名其妙地死於自己人之手，寧不悲乎！