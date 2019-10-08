《禁止蒙面規例》生效不足一周，高等法院已接二連三接獲司法挑戰，只是，由反對派入稟引發的三日兩場緊急聆訊，法庭均駁回以臨時禁制令煞停禁蒙面法的申請，兩戰兩勝，令禁蒙面法可以成為打擊黑色恐怖的撒手鐧。

不過，新法落實幾天，連日都有不少示威者上街抗議，他們不但繼續蒙面、繼續打砸燒，而且，口號加碼、暴力升級，儼然無視禁蒙面法。有人質疑，引入禁蒙面法也無助止暴制亂，執法情況仍是一副老鼠拉龜之態，有意見更要求政府構思下一步更嚴厲的宵禁令。

究竟禁蒙面法是否無濟於事呢？新例推行僅幾天，期望它令暴亂即止，或亂事被雷霆萬鈞地敉平，明顯不符實際。要知道香港每年都有新例或新規上路，一般都有豁免期或適應期，禁蒙面法也不例外。何況，漢奸黎智英的反應，也可見新例並非全無作用。

本月五日零時之後，雖然連續兩天都有大批市民上街，但不戴口罩的參加者較之前大增，甚至上街人數都明顯下降。以前天反對派號召全民蒙面上街為例，毒果報老闆黎智英也參與了導演及主演，他更叫囂當日有十萬、八萬市民上街。只是，這個煲水到離譜的人數本已是一個笑話，當日很多人遊行照舊、口罩不再，他們行為上流露的忌諱犯法、忌憚被捕心理很明顯。

是日沒戴口罩的黎智英接受訪問時煽動其他人不要怕、要勇猛，自己卻龜縮，懶理當日活動的號召是「全民口罩」抗極權，他卻沒戴口罩，其他反對派議員也是「得把口」，煽動係威係勢，落場卻龜縮冇影。他們收起口罩，皆因知道禁蒙面法的入罪門檻低、取證容易。

心急吃不了熱豆腐，禁蒙面法的效果評定也不應苛求於一時。畢竟要把嚴重失序的香港拖回正軌，民意與社會方向均要不少努力與時間作糾正。治標容易，惟治本才能匡扶正道，讓香港還原。