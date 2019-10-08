十月一日當天，內地舉國歡騰，香港則烽煙四起。本地示威者四出鬧事，一名十八歲的中學生被警察槍傷，翌日成了國際新聞，將中國慶典的消息掩蓋過去。反對派由是自鳴得意，事隔一周，還有人以此說事，使我忍不住要撰文啟其愚頑。

中共籌備七十周年十‧一慶典，傳聞合共用了數千億元，西方國家不予重視，反對派便以為北京會氣在心頭，那是把問題看得太膚淺了。如果閣下的婚禮花上一億元去辦，結果你的對頭人不但不來婚禮到賀，也不在他親友的社交群組中，廣傳你的結婚盛典，請問你會為此而氣結嗎？

你的喜事是辦來與家人、好友同慶，他們喜歡便是，對頭人買不買帳，根本不會放在心上。一億元的盛宴，不會有一元為敵人而花，他們不給你面子也是情理中事，試問有甚麼稀奇，又有甚麼稀罕的？

近年西方世界盲目反中，已到了不近情理的地步，例如香港本土民主前線成員黃台仰組織騷亂，證據確鑿，司法已作出起訴，他的罪名跟政治全然無關。但德國政府竟然給予他政治庇護，此舉是公然踐踏中港政府與香港法庭的尊嚴。這樣的國家，中國政府最少在短期內也不會視之為友，本國的慶典亦不在乎他們同賀與否。

退一步說，就算是在中西關係友好時期，中國的慶典外國人也不會太感興趣，這是人之常情。試問香港人會關心美國、德國、法國的國慶嗎？慢說此三國，就算香港做了百多年英國殖民地，你今天還會很留意大英帝國每十年一次的大型國慶典禮嗎？不會吧。這年頭的人，會對外地有興趣的，大多是醜聞、負面新聞居多。

數千億元的十‧一慶典主要是為十四億中國人而辦的，看來今次效果良好。十月一日之後的數天，我在內地城市乘了一趟計程車，車程三十分鐘，司機全是在數說祖國的輝煌成就。