《禁止蒙面規例》雖已實施並生效，然而示威者依舊蒙面上街，破壞搗亂行為未見收斂，且愈發激進，視法例如無物，用林鄭的說法是「令人髮指」。有意見認為，只憑禁蒙面法並不能完全止暴制亂，政府應考慮加大力度，包括實施宵禁令及禁區命令。

此外，亦有學者批評政府錯判形勢，以為禁蒙面法可起到阻嚇作用，令示威人數大減，結果反而給予示威者一個新的暴亂藉口，令政府進退失據。依老朽看，這是林鄭一向太天真，最初以為「大和解」就可以令反對派「回心轉意」，甚且「放下屠刀，立地成佛」，這無疑是婦人之見，亦是婦人之仁！一開始就錯到趴街！

呢，成個管治班子，淨係識出糧拉矢，不是廢柴亂噏，就是不作為，只見身郁，唔見米白，就是瞎折騰；要言之，就是魏徵批評唐太宗：及至安樂，必懷寬怠矣！亦即係廢柴政府不作為嘅「懶政毒」，是以「口罩之亂」，暴力無底線，比起戰亂更不堪！香港淪陷，林鄭及其管治班子難辭其咎！

香港已經到了最危險的時刻！林鄭不聽本報言，一早叫你從「源頭減亂」，把禍港頭號大漢奸黎智英繩之以法，你卻當耳邊風，尋且視而不見，家陣不就趴街在眼前？大家都睇到，反對派氣燄已無視「一國」，又怎會把「兩制」放在眼裏！呢，家陣有蒙面人在不同場合宣讀《香港臨時政府宣言》，恍如皇帝下詔：要求所有問責官員下台、解散立法會，由「香港臨時政府」管轄，直至普選行政長官及全部立法會議員！今林鄭及其管治班子連一面五星旗也守不住！此辱早有預兆也。

如今反對派「圖窮匕現」，林鄭止暴制亂藥石亂投，令「一國」再受衝擊；香港回歸祖國，若是不幸在林鄭手裏搞壞，「民族罪人」逃不掉也，即使逃得掉，試問顏面又何存？有道是：世治則愚者不能獨亂，世亂則智者不能獨治。今特區無一男兒，更無智者，如此世亂，豈能不大檸樂？