上周末在瑞典舉行的朝鮮半島無核化工作會談上，北韓出乎尋常地強硬。當美方仍客客氣氣稱雙方會談良好時，朝方卻乾脆利落地宣布，談判未達預期已告破裂。事實上，會談結局在上周三已有先兆，因為北韓當天突然在水下試射了一枚新型彈道導彈。

據分析，這枚北極星3型導彈射程五千公里，已達到洲際導彈水平，意味着北韓已成為繼聯合國安理會五大常任理事國之後，全球第六個掌握潛射洲際導彈技術的國家。以目前北韓有限的國力，這不能不算是一項奇迹。

鑑於北韓尚沒有核戰略潛艇服役，因此上周三的試射，應該是借助水下固定發射管道的「土辦法」。但可以預測的是，北韓下一步將全力研發核潛艇，一旦成功，這個位於半島火藥庫的國度，就將會至少擁有了陸、海基立體核打擊能力。

作為美國在東亞安全框架的兩大橋頭堡，南韓和日本近年面對來自北韓本土的導彈威脅，已感難以招架。如果將來北韓的核潛艇部隊能夠潛伏至日韓背後，實施第二波打擊的話，顯然會給美國主導的區域安全秩序造成更沉重壓力。

基於國際局勢的風雲萬變，平壤當局試圖擁有核威懾能力已不是秘密。目前東亞局勢的發展，正為北韓的核武夢提供了罕有良機：一方面，美俄、中美關係相繼惡化，東亞安全秩序處於劇變期；另一方面，日韓關係破裂，導致兩國對針對北韓的軍事情報合作土崩瓦解；最後，美國正進入總統選舉的初選階段，總統特朗普似乎有意在朝鮮半島取得某種外交成績以助競選連任。

不過，北韓加速發展核武仍舊是一次驚險萬分的火中取栗，因為無論是中國還是俄羅斯，對於半島無核化的主張並無改變。中俄希望透過向北韓提供安全保障，以換取它棄核，因此兩國現亦勢必正在觀望。北韓水下導彈的橫空試射，是出於對美外交談判的懸崖戰術，還是真的打算越過雷池？