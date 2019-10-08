哈利王子針對傳媒的法律行動繼續升級，白金漢宮日前證實，他在上月底入稟控告《每日鏡報》和梅鐸旗下的《太陽報》，指控兩報於二○○○年代，非法截聽其通話以撰寫報道，不僅打破英國皇室「不投訴，不解釋」（Never complain, never explain）的慣例，更可能成為首位上庭作供的皇室成員。

除了哈利狀告小報外，其妻梅根亦控告《星期日郵報》，聲稱對方非法刊登及修改她與父親的私人信件。哈利與梅根最近訪問非洲時，發聲明強烈譴責傳媒，更大打「親情牌」，提到因逃避「狗仔隊」跟蹤而遭遇車禍身亡的母親戴安娜王妃，「我失去了母親，現在妻子卻成為同一強大勢力的受害人，我不想看到歷史重演」。

哈利動之以情，或許可以贏得一般人的同情，但其「維權」行動卻似乎並未贏得整個皇室的認可。有皇室觀察家指出，英女王極為注重「家聲」，仍會留意皇室成員的一舉一動，並為各人派出「私人助理」，實際上是及時向女王匯報皇室成員的最新動向。哈利為妻出頭，公開發聲明譴責小報，事前就繞過代表女王的助理，白金漢宮的角色只是「事後追認」。

更有甚者，有報道指哈利及梅根聘請的法律代表，並非皇室一貫聘請處理與媒體關係，而是專門為名人打「竊聽電話」並取得佳績的律師事務所。有分析認為哈利此舉是為了顯示自己的獨立性。事實上，可以看到近年來哈利愈來愈不甘心臣服於皇室的條條框框，而希望特立獨行，走出自己的一條路。舉個例子，哈利與梅根誕下第一個孩子，即打破皇室傳統，沒有第一時間讓孩子在公眾面前亮相。這也可以理解為哈利不欲私生活攤在陽光下，任由公眾拿顯微鏡來檢視。

問題是，哈利一方面想保持低調，另一方面卻很享受作為公眾人物帶來的榮譽感，以及對粉絲們的「影響力」。眾所周知，哈利是有名的「環保鬥士」，他曾經揚言，為了保護環境，以免對地球造成過分污染，他與梅根最多只會生兩個小孩。哈利早前住進一間酒店房間，便被指為了員工用膠袋把他的衣物包起而大發雷霆。在這情況下，他生活的一舉一動自然被人以最高標準衡量。哈利一家人半個月以來四度搭乘私人飛機出行，「碳足迹滿天下」，「偽君子」、「講一套做一套」的批評自然鋪天蓋地。正如瑞典環保少女通貝里，義正詞嚴痛批全球各國領袖「毒害下一代」，視坐飛機為「滔天罪惡」，結果卻在火車上被拍到使用一次性餐具，接受「社會公評」，可謂順理成章。

按照英國法律，私人書信以至通話訊息等均屬個人財產，哈利以「竊聽」為由狀告小報，或者有勝算。但要傳媒噤聲，真正把他們一家當「普通人」看待，恐怕不切實際。換一個角度看，英國民眾每年花費巨款供養皇室，單是哈利本人裝修溫莎的新居，便花費幾百萬英鎊公帑，納稅人之所以甘之如飴，最主要原因是把女王和皇室當作國家的象徵乃至精神寄託。有權利便有義務，哈利代表的既然不是他個人，不是想「瀟灑」就「瀟灑」得起來的。