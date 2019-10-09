神州觀察：友好城市不友好　原則底線需堅持

有道是，入鄉隨俗。去到一個地方便應尊重當地的人情風俗，尤其不要做出犯禁忌之事；不喜歡大可以不來，來了卻又嫌這嫌那，甚至罵罵咧咧的，難免讓人覺得有些不仗義。

捷克首都布拉格市政府日前決定解除與北京市的「姊妹城市」關係，現任市長賀吉普認為，兩地城市應集中於文化合作方面的交流，之前所簽協定中關於要求尊重「一個中國」政策及「台灣屬中國領土」的條款乃政治議題，應當刪除。在此之前，賀吉普已多次向中國政府交涉，但不獲回應。

姊妹城市又稱友好城市，是國與國之間為增進相互友誼、促進共同發展而作的城市配對交往，並於政治、經濟、科技及文化等各個範疇展開全面合作。據中國人民對外友好協會會長李小林早前表示，中國目前已與五大洲一百三十多個國家建立了兩千多對友好城市和省、州關係，彼此間多年以來實行優勢互補，務實合作，力爭讓各方共同享有各類發展成果，堪稱互惠互利之舉。

三年前布拉格與北京結為友好城市，好處肯定不會少，惟自賀吉普就任市長以來，便一直想將「一中」條款從友好城市協定中刪掉，期間更到訪台灣與蔡英文會面，明言支持台灣的「國家民主」。由此可見，賀吉普口中所說的只想專注發展與北京市的文化交流，不過是個幌子；而對於自稱「台灣迷」的他來說，不但是「台獨」的堅定支持者，還熱心支持「藏獨」，早前曾在布拉格市政府公開接見西藏流亡政府首腦，做的盡是損害中國利益之事。

既然講合作，就必須展現出友好姿態，只有彼此尊重才能將互利合作繼續下去，而像賀吉普這樣的人，本來就沒有合作誠意，所以亦毋須強求，如今對方作此決定，也算是求仁得仁。當然必須指出，每個國家都有自己的原則底線，中國的交友原則就是必須承認「一個中國」，任何人不得以任何形式作出分裂中國的行為，不管彼此合作與否，都不應對別國的內部事務說三道四。

更不能容忍的是，一些外國商家企業一邊吃中國的飯，一邊卻在砸中國的鍋。像美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷，近日就因在網上發表支持香港反修例示威的言論而惹起北京極度不滿，以致內地官媒及不少體育品牌、商業合作夥伴先後發起抵制火箭隊的行動。問題是，對方多年來在中國市場賺錢無數，卻又對如此敏感的中國事務多口多舌，實屬不智。

誠然，不同的政治形態、社會制度之間會有衝突對抗，但也需合作，說到底無非利益二字，反正以中國現時的經濟體量，你不稀罕自有人稀罕，誰得益誰損失都是自己的選擇。