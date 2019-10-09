正論：民望低處未算低　律政罪人還獻世

香江暴亂，特首林鄭月娥成眾矢之的，反對派斥她為千古罪人，但原來市民眼中，「天外有天，罪人外有罪人」，最不得民心的高官另有其人，正是林鄭同宗兼愛將，律政司司長鄭若驊。

最新民意調查顯示，律政司司長鄭若驊的評分錄得十四點七分，較上月跌三分，支持率跌到單位數只有百分之七，反對率更高達百分之七十五，其支持率淨值為負六十九個百分點，較上月大跌十個百分點，俱為其上任年半以來新低。特首林鄭月娥民望亦同創新低，但評分雖跌，還有二十二點三分，其支持率淨值為負六十五個百分點，兩項指數均比鄭若驊高，不禁令人懷疑林鄭死攬鄭若驊，是否想找人「墊底」？

可嘆是一區之首要與臭名遠播的廢官比高低，更可悲是林鄭在怒民眼中已淪為地底泥，竟然還有問責官員民望比她更低，而這人偏偏是捍衞特區法治的第一把交椅，難怪法治淪亡，民心盡喪。

「誰破壞了香港法治，誰就是香港發展的罪人。」借用內地官媒早前一句話，來形容鄭若驊實不為過。其身不正，醜聞不絕，最基本的誠信也破產，剛上任便爆出僭建風波，檢控丈夫，罰款了事，自己置身事外，而且一再秘撈仲裁涉瞞報，丈夫購豪宅及上市公司股權利益亦無申報。民望長期在眾多司長中排末席，被譏為墊「司」底、避政司司長亦恬不知恥，戀棧權位。

律政司在鄭若驊麾下多次出現檢控「甩轆」，更淪為黑惡保護傘，黑金秘捐泛民案不檢控黎智英，佔中三十九名搞手包括黎在內，五年來逍遙法外。黎智英被官媒批判為「叛國禍港四人幫」之首，天子犯法，與庶民同罪，漢奸犯法，卻假定無罪，黎智英的法律特權，在鄭若驊上任後暴露無遺。黎在兩年前的六四集會，刑事恐嚇東方報業集團記者，有圖有片，證據確鑿，拖延兩年仍不檢控。東方及受害記者先後十五次去信查問檢控進度，律政司不是虛答、遲答便是索性不答，「告與不告黎智英」都不敢作出一個確實回覆，鄭若驊是怕了黎，還是其背後的洋主子？這個問題敢答嗎？

反修例暴潮「臥底」「無間道」陰謀論廣傳，而事態發展，亦令人不禁相信空穴來風必有因。港人眼中最差的官員，另一邊廂成為外部勢力亂港的最大「功臣」。鄭若驊解說不力，立會五次相關會議缺席四次，以致修訂《逃犯條例》引爆特區史上最大政治炸彈，政府淪落到要靠百年前殖民地訂立的《緊急法》來止暴制亂。早在上月十一日鄭被問及會否引用《緊急法》，鄭支吾以對，表示正在研究及分析，議而不決，之後禁蒙面法出爐，外界反應是來得太遲，亂了四個月才出招，錯過最好時機，結果適得其反，惹來更暴力示威。物先腐然後蟲生，有腐敗的律政司司長，才會容許黎智英這等民族渣滓搞鬼，以及滿街「曱甴」橫行。

是次民意調查是在公布引用《緊急法》立禁蒙面法之前進行，未能反映政府官員之後的評價。觀乎立禁蒙面法後民間反應激烈，劣評如潮，下次民調，一眾官員評分勢再插水。百分之七支持率前無古人，卻不見得後無來者，單單鄭司長一日在位，還有兩年任期，一人便可以創下所有指數新低。

若在其他先進地區，這種評分不用民眾催促問責下台，稍有廉恥的人都會自動求去。可是特區成立以來，政治每多荒謬絕倫之事，像有長官大言不慚「視民望如浮雲」，歪風一長，此後特區官員都學會厚顏無恥，民意不緊要，施政「離地」又如何，以為對北大人恭恭敬敬便能穩坐釣魚船，難道忘了說此話者「陰溝裏翻船」，鋃鐺入獄嗎？

民調機構負責人形容香港現時處於「攬炒格局」，新措施是火上加油，令危機加深，顯示政府不介意「攬炒」，感嘆民調作為施政警號作用已經失去。昔日政府對民調十分着緊，港大民調風波鬧得滿城風雨，有人為此丟職，對比現在民望評分每況愈下，一眾高官卻無動於衷，真不知人間何世。暮鼓晨鐘不想聽，等到喪鐘敲響便為時已晚了。

人心不古，節操不存。法治之可貴，從古至今不變，在中國這土地的重要性只會與國家發展同步增長。以史為鑑，商鞅變法成功，令秦國富國強兵，但在過程中得罪權貴，逃亡時欲投宿旅店，卻礙於自己之前的法令，旅店不能收留沒有憑證者住宿，被拒門外，惟有繼續趕路，最終被捕後遭處決。作法自斃，後世人只嘆天意弄人，卻佩服商鞅立法嚴謹，犯人難逃法網。今不如昔，特區立法往往未能建功立業，反而自招民怨，短短四個月，兩條法案，將香港推往深淵。市民要問責，中央要問罪，鄭若驊該當何罪？若果商鞅立功還要車裂，忠告一句鄭司長，從速下台已經是你最好的選擇。