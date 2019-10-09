世界視線：美國人始亂終棄　庫爾德多災多難

美國總統特朗普日前與土耳其總統埃爾多安通電話，華府之後宣布土耳其即將對敍利亞北部採取軍事行動，因此撤走派駐當地的美軍。在當地協助美國打擊回教極端組織伊斯蘭國以及顛覆巴沙爾‧阿薩德政權的庫爾德武裝組織，痛斥美國在背後插刀，外界則普遍擔心，一旦土耳其真的揮軍與庫爾德族民兵開戰，將令三十萬人失去家園。

埃爾多安發言人表示，土國當局將在敍利亞北部建立一個「安全區」，目的是消滅那裏的恐怖分子，以及安置滯留在土國的敍利亞難民。而根據白宮的說法，美軍將不會參與，亦不會支持有關行動。可以預期，面對分屬北約成員的土耳其軍隊，庫爾德武裝組織將完全不是對手。特朗普對庫爾德人用完即棄，撒手不管，連華府官員也看不下去。《新聞周刊》引述不願具名的國家安全局官員，指特朗普與埃氏通話時並無警告對方如對庫爾德人動武，華府將施以經濟制裁報復，該官員形容特朗普被埃氏「輾壓」，表現「全無腰骨」。

事實上，特朗普一直將從敍利亞撤軍當成重大政績，多次表示美國大兵「不會替其他人打仗」。特氏日前就重申，亞洲和歐洲包括土耳其、俄羅斯、敍利亞、伊拉克和伊朗「必須自己處理局勢」。人們可以看到，特氏對埃爾多安一類的強人領袖，有一種天然的好感，更何況土耳其政府據聞正洽購美製的愛國者導彈，相對於庫爾德武裝這種「只拿援助」的「窮親戚」，特氏傾向誰不言而喻。從這個角度看，特氏口口聲聲警告安卡拉不要幹出「違反人道的事情」，最終很可能又是口惠實不至。

包括前國防部長馬蒂斯在內的美國主流意見認為，美軍撤出敍利亞，不僅阿薩德政府將重掌大權，亦等於將該地區的控制權拱手讓予俄羅斯跟伊朗。伊朗外長扎里夫譴責土耳其的軍事行動侵犯敍利亞主權，呼籲在該地區加強敍國中央政府的存在。而對於被美國棄如敝屣的庫爾德，保存實力，「歸順」阿薩德及其背後的俄、伊勢力，或許是無可奈何的選擇。