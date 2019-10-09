功夫茶：蒙面立法難執行　圍捕忍者有困難

開講都有話：要買真鋼一條線，唔買廢鐵一大片。功夫茶係務實派，由此諗起政府立法，立幾多法如果難執行或者有法不執行，都係嘥氣！呢，幾日前嘅禁蒙面法雖然已經實施並生效，有冇銀用？

好多嘢講出來就牙擦擦，脷刮刮！之不過，真正執行起來，完全係兩回事。嗱！事實證明，黑衣曱甴點會咁容易聽你支笛啊，政府愈禁，佢哋愈要反抗！「蒙面無罪，抗爭有理」，過去幾日假期，依然日夜一街蒙面暴徒，其破壞搗亂更升級，佢哋簡直想怒舉香港呢粒明珠，將之擲落萬丈深淵，哪管它是玉石俱焚或粉身碎骨！而林鄭頂多是眨完左眼眨右眼，再噴一句「暴徒行為令人髮指」而已。

其實，有啲嘢推行不得其時，錯過時機，再推就不是那回事！早在三年前旺角暴亂後，政府就應該果斷引入禁蒙面法喇，禁止所有人在騷亂及違法集會中，以任何方式遮蓋面部，以助警方執法及更有效率去檢控。家陣暴力衝擊已失控，無能政府再回頭來翻閹呢條法例，可惜啲黑衣曱甴已因「蒙得愈密實，衝得愈兇悍」，日漸變成常態，家陣要佢哋「天然去雕飾」，以真面目示人，真係睬你都有味！

有學者就指出，戴口罩參與群眾活動，人數一多，會有一種「膽壯膽」嘅作用，甚至一種英雄式嘅使命感！亦有心理學家分析，蒙面用意就係隱藏身份，達到「別人不知道我是誰，覺得自己安全一些」。用功夫茶快人快語嘅分析，即係未蒙面，見到性感美女最多吞吓口水，只有色心，之不過咯喎，一蒙面，不但有色心，仲有埋色膽，而色膽可以包天喎，試問又點會怕催淚彈同埋腎虧水炮車呢？口罩面具之為用，大矣哉！各位街坊，家陣你哋明白黑衣曱甴點解要誓死捍衞一個黑色口罩啦！

依家啲黑衣曱甴着到好似日本忍者咁！忍者嘅意思就係「秘密行動嘅人」，佢哋多出現在黑夜！如今啲暴徒，亦都一身黑由頭包到落腳，功夫茶覺得佢哋就係「港版忍者」，自有其「本土文化」！嗱！佢哋習慣午後上街示威，晚上就化身蒙面超人，通常一把雨傘放背包，恍如古代之大俠把劍插在背囊！千祈咪睇小呢把遮，散開可擋催淚煙，揚起可變打狗棒，虎虎生風，直頭勁過李小龍！威過黃飛鴻！都真係難怪警方話雨傘都係攻擊性武器，以此推論，禁蒙面，梗係要禁埋雨傘啦！

嗱嗱嗱！一身忍者服，由頭包到落腳，即係一身都是色膽，咁鬼危險，一於立法禁着黑衣！政府禁蒙面法已姍姍來遲，止暴無方，大圍捕又無能，三萬警力如何圍四散如水嘅曱甴，一於禁禁禁！功夫茶有合理懷疑，為了避免藏械，遲吓只可着泳褲、比堅尼示威，違者囚十年！