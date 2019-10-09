秋後算帳，這是必然的。犯了法而不用負責，這會是甚麼公義與公平呢？

香港的暴民，除了部分收受金錢或無業無知者之外，主力衝擊的是大學生、中學生，他們都不是社會的底層，都沒有足夠的個人理由來對社會用暴亂來抗議。其中大學生實際上是社會現行制度的得益者，每年社會用在資助每個大學生的公帑大約在二十八萬元以上，他們還有其他的補貼資助。

大學生參與暴亂或所謂的「革命」，不過是受人所騙，而自欺欺人地用無知與謊言來支撐他們的各種破壞與傷人。他們雖然受着現代的大學教育，但思想、行為、舉止卻與義和團、紅衞兵相若，無知而自以為是，把民主、自由、公平、正義的所有原則都踐踏違背。

對於這些大學生，難道不應該讓他們為自己的愚昧和兇殘負上應有的責任嗎？暴民施虐之時，大學校長、教授怯於他們的淫威，也缺乏知識分子的勇氣，只有低頭，一如文革紅衞兵時期。但若政府撥亂反正之後，為甚麼還要縱容他們呢？

一是違法的要接受刑責；二是判刑的，大學應將之革退；三是大學應協助警方調查期間在校內破壞設施的大學生，堅持追究和要求賠償。而大學教職員因暴動被捕罪成便要革除，以清洗大學的教職員隊伍，不讓餘孽隱藏，待機再起，也是以儆效尤。

至於中學生，情況可分為兩類。一是已經成年的，自然按成年人一樣接受刑責，在學的也應被革退。而未成年者，則視乎刑責輕重，或許可分別處理，輕者留校，重者離校，前者要有社工跟進，原則是要保護其他不參與暴亂的學生，也要避免政治學生對其他學生的欺凌。

中學的處理重點是教師、社工中有參與暴亂被捕者，或涉及仇恨政治、誤導學生，前者必須被革除，政府有關當局也要革除其教師與社工專業資格，以保護學生；後者則或可酌情，但是學校與教育局須嚴加監督。

中學出現問題，頗大原因是學校管理層監管不力，甚或暗中推動和默許。辦學團體責無旁貸，教育局也要依有關教育條例進行監管，視學工作將會加重。

秋後算帳是要保護學生、保護社會，排除極端的仇恨政治在學校裏再生根發展，堅持的是民主、自由、公義，免受極端政治的挾持、威脅。

事實上，秋後算帳在大學、中學已來得太遲了，對學生、學校文化的破壞損傷已深，不是清理個別學生或教師便可修復。而秋後算帳之後，大學、中學的體制應進行廣泛的檢討，以改革來扭轉劣化趨勢。