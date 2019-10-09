五年前的「佔中」也曾醞釀多時，一旦爆發，也聲勢駭人，當日即有數以萬計的人佔領道路，警方發射八十七枚催淚彈。翌日凌晨，警察突然全部撤走，之後警方便不作為，任由「佔領」遍地開花。七十九天後，佔領者師老兵疲，被「和平清場」。

當日為何有如此「突變」？消息說，朝廷降旨，以「不妥協、不流血」方針解決問題。梁振英政府執行這一方針，用拖字訣和各種周旋之法，包括與反對派、學生組織多次「商談」，最終做到了對人大常委會的「八三一決定」不妥協，令「佔領」行動「不流血」而收場。朝廷對此相當滿意，習近平誇讚梁振英「疾風知勁草，板蕩識忠臣」。

更重要的是，朝廷和香江府衙以為這樣擺平「佔中」，找到了一個今後解決香港再有反對派掀起亂港風波的方法。於是，我們看到面對今次反修例風波暴亂，朝廷和香江府衙一直想「照辦煮碗」。林鄭月娥更是東施效顰，在根本搞不清何謂「不妥協」的情況下跪低投降，更不知發動這次風波暴亂的幕後玩家早已改變了「佔中」時的玩法，由「和平」轉為「暴力」。

「佔中」之後，反中亂港勢力、幕後玩家也在總結經驗，認為「和平抗爭」已經無用，必須用「勇武暴力」製造社會動亂，摧毀法治和政府管治，逼當局就範，這就是他們說的「暴力有時或可解決問題」，用暴力推動「違法達義」。五年來，反中亂港分子、外國勢力、幕後玩家一直在準備這件事，他們一直在尋找機會和突破口，所有一切都是隱蔽和周密地進行，他們背後的資源和力量極為深厚龐大，鬥爭經驗豐富，更何況香港這個地方過去就是他們的勢力範圍，經營逾百年。

九七之後，「一國兩制、港人治港、高度自治」並未對他們想幹之事造成任何不便，相反，還會在某種情況下為他們提供掩護。形勢發展到這一步，幕後玩家早已改變鬥爭手法且一切準備就緒，朝廷和香江府衙卻懵然不知，面對今次暴亂，還以為「佔中」經驗是萬用靈丹，結果藥性相反，相剋相沖，香港危矣！